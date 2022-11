L'Ajuntament de Tarragona cedeix terrenys per fer habitatges de protecció oficial

Es tracta d'un solar del Pla Parcial 10, al costat de l'Anella Mediterrània

Actualitzada 24/11/2022 a les 20:28

L'Ajuntament de Tarragona ha cedit de manera gratuïta un altre solar del Pla Parcial 10 (PP-10), sector ubicat al costat de l'Anella Mediterrània al Servei Municipal de l'Habitatge i Actuacions Urbanes, SA (SMHAUSA), amb la finalitat de construir habitatges de protecció oficial. Es tracta d'un solar que a l'empresa municipal l'hi interessa tenir per ampliar el parc públic d'habitatge de la ciutat quan la situació pressupostària ho permeti.

«Aquesta cessió és el primer pas d'una de les nombroses actuacions que s'estan duent a terme dia a dia des de la conselleria d'Habitatge per tal d'ampliar el parc públic a la ciutat. Promoure i gestionar habitatges assequibles ha de ser una obligació i una responsabilitat compartida de totes les administracions», exposa la regidora a l'Ajuntament Eva Miguel.

Aquesta actuació no està inclosa en els projectes presentats per obtenir fons europeus Next Generation, a diferència d'altres projectes de creació de nous pisos a diverses parcel·les del mateix PP-10. En aquest sentit, l'Agència Catalana de l'Habitatge ha comunicat recentment a l'Ajuntament de Tarragona que la proposta de generació de 160 llars al sector ha estat seleccionada per rebre finançament europeu.



Ara, el consistori espera la resolució definitiva, moment en el qual també coneixerà l'import de la subvenció. D'altra banda, va presentar una segona sol·licitud per construir uns altres 63 habitatges, però, de moment, no s'ha admès per manca de disponibilitat pressupostària.