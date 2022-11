Els veïns de Cala Romana denuncien la presència de senglars «quasi cada nit»

Els animals freqüenten els contenidors que hi ha a prop de la travessera entre el carreró d'H i el carrer Tramuntana per buscar menjar i protecció

Actualitzada 24/11/2022 a les 20:44

Cada vegada és més freqüent trobar-se porcs senglars en nuclis urbans i, recentment, Cala Romana s'ha convertit en un dels indrets que els garrins freqüenten per buscar menjar, fins al punt de convertir-se en un veritable problema per als veïns.José Manuel Cárabe, membre de la junta de l'associació veïnal de la zona, explica que «pràcticament cada nit» apareixen aquests animals en els contenidors que hi ha a prop de la travessera entre el carreró d'H i el carrer Tramuntana en la cerca d'aliment. «Quan surto a passejar el meu gos al matí, sé que han passat pel costat de casa meva perquè veig que han estat furgant el terra en aquesta zona, molt a prop de les cases», comenta.

Cárabe detalla que abans no era habitual veure garrins a Cala Romana i apunta que, com a molt, se'n veia un a l'any. De moment, celebra que no s'ha hagut de lamentar cap incident amb les persones, però adverteix que, segons han informat a la comunitat, els porcs senglars crien entre el febrer i l'abril, període en què són més agressius i donen «una mica més de guerra».

«Por ja en tenen, els veïns. No pots sortir de nit i trobar-te una bèstia d'aquestes. Els animals només surten quan es fa fosc i, a la nit, allí no hi ha gaire llum amb la vegetació tan densa que hi ha», expressa. Cárabe comenta que una veïna d'edat avançada ha pres la decisió de no treure a passejar el seu gos sola si ja és de nit, per evitar trobar-se en perill.

El president de la Federació Catalana de Caça al Camp de Tarragona, Joaquim Vidal, detalla que els senglars baixen als nuclis urbans perquè hi troben «protecció» i menjar. «Aquí troben seguretat perquè no acostuma a haver-hi caça», assenyala.



Així mateix, destaca que a la cruïlla entre els Pallaresos i Catllar han ocorregut força accidents de trànsit per la presència dels animals a la via. «A l'àrea d'influència del Francolí hi ha al voltant de 140 senglars», comptabilitza. Finalment, Vidal comenta que els porcs senglars suposen un problema per a l'horta i els conreus de raïm, avellana i cereals que hi ha al Camp de Tarragona.