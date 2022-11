Els Mercats municipals de Tarragona multipliquen per sis el cost energètic

L'Ajuntament hi destinarà més de 400.000 euros addicionals per fer-hi front

L'Ajuntament de Tarragona preveu destinar 408.000 euros addicionals a l'Empresa de Serveis i Promocions d'Iniciatives Municipals (ESPIMSA), l'actual companyia municipal de Mercats, per ajudar-la a fer front a l'augment del cost de l'energia.

L'equip de govern va convocar ahir una sessió extraordinària d'urgència del Consell Plenari, que se celebrarà avui mateix al Saló de Plens. Segons l'ordre del dia, es preveu que s'aprovi inicialment un expedient modificatiu de crèdits del pressupost municipal prorrogat de l'any 2022 per un import de 433.606,94 euros. És a dir, partides econòmiques previstes per aspectes concrets, que sumen en total més de 430.000 euros, es destinaran, finalment, a altres projectes.

El conseller de Govern Obert, Jordi Fortuny, explica que, en part, aquestes modificacions corresponen a qüestions tècniques, de canvi de nomenclatura d'algunes partides econòmiques, però, per sobre de tot, destaca la intenció de fer una aportació addicional de 408.000 euros a ESPIMSA. Segons el conseller, l'objectiu d'aquesta dotació econòmica és «donar-li musculatura per al seu finançament».

Fortuny assenyala que, en aquests moments, s'està travessant un «procés d'inflació» que ha causat un augment «brutal» del preu de l'energia arreu del món. En el cas de la companyia de Mercats, les factures de la llum s'han arribat a multiplicar per sis, segons detalla el seu president, Dídac Nadal.



A més, s'ha de tenir en compte que les activitats dels mercats comporten també refrigerar els productes alimentaris i climatitzar els espais. Fortuny explica que ESPIMSA «té una despesa energètica intensiva» i, en conseqüència, considera que és necessària l'aportació addicional «per poder fer front a totes les despeses».

Els diners del modificatiu de crèdit provenen, entre altres partides, de baixes a les assegurances socials dels àmbits de la seguretat, Hisenda, l'administració general i la contractació. A banda de l'aportació a ESPIMSA, es destinaran 10.000 euros a Camera Musicae. En el ple, també es preveu aprovar la modificació de plantilla per a poder crear tres places noves de tècnic de gestió de residus i neteja viària.



Nadal agraeix la dotació, però creu que «no és suficient»

El conseller de Comerç i Mercats Centrals i, alhora, president d'ESPIMSA, Dídac Nadal, agraeix a l'Ajuntament l'aportació monetària addicional que es farà, però matisa que «no és suficient» perquè les factures de la llum «s'han multiplicat per sis». «Tenim problemes a l'empresa produïts per l'augment de l'electricitat i l'increment dels interessos fora del pressupost previst», declara el conseller.



Nadal detalla que a l'empresa de Mercats s'han hagut de fer «reduccions» per fer front a la inflació. No obstant això, afegeix que «no ha estat suficient». «Ens passa com a les famílies. Tenim uns consums elèctrics molt grans i, si volem afrontar les obligacions de l'empresa, haurem de veure augmentada la dotació, perquè l'activitat pròpia del mercat implica refrigerar i climatitzar», expressa. Nadal conclou dient que tots els grups municipals són conscients «que del que parlem és de pagar obligacions».