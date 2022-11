El SIE atén 630 víctimes de violència masclista a Tarragona des del 2018

Les professionals del Servei d'Intervenció Especialitzada acompanyen a les dones durant el procés de recuperació, així com als seus fills i filles

El Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) de Tarragonès per a víctimes de violència masclista ha atès 1.622 dones del Camp de Tarragona des del 2018. Concretament, de la capital tarragonina, han sigut intervingudes 630.«El SIE va néixer el 2009, arrel de la llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista», explica la directora Laura Guxens. Aquest és un servei propi del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat donats a gestió, en aquest cas, a la Fundació Salut i Comunitat.

En total, hi ha 17 SIE en el territori català i està distribuït per vegueries. A la província hi ha dos, el del Camp de Tarragona –que inclou l'Alt Camp, el Baix Camp, el Priorat, la Conca de Barberà i el Tarragonès– i el de les Terres de l'Ebre.



«Si ho poguéssim assimilar a Salut, els Serveis d'Informació i Atenció a Dones (SIAD) seria la xarxa d'atenció primària, on pots anar a explicar que et trobes en una situació de violència masclista, mentre que el SIE ofereix el tractament especialitzat, acompanyant en el procés de recuperació», detalla Eva Ferran, directora dels Serveis Territorials d'Igualtat i Feminismes a Tarragona.

Les víctimes de violència masclista poden arribar al SIE de manera autònoma o derivades d'algun servei públic, com poden ser els CAP. «Qualsevol dona hi pot accedir, l'únic requisit és que estiguin patint o hagin patit en el passat una situació de violència masclista», afirma Guxens. És important apuntar que no és necessari que aquestes hagin interposat una denúncia o estiguin separades del seu agressor.



«Treballar en el procés de recuperació és un treball molt intens i dur, moltes vegades és trencar amb l'únic sistema de vida que coneixes», continua. De fet, algunes de les víctimes que inicien aquest camí decideixen ajornar-ho pel futur, ja que «no se senten preparades».



Per això, una de les característiques del SIE és que «no hi ha límit de temps per dur a terme l'atenció, la dona entra aquí fins que vol abandonar el procés. Ella sempre està al centre i decideix els passos que vol seguir o no», assegura Beatriz Ureta, tècnica del departament.

El SIE, que té la seu al número 28 del carrer Colom de Tarragona, compta amb un equip multidisciplinari d'una desena de professionals que treballen en diferents àmbits. «Tenim una treballadora social una jurista, una mediadora cultural, tres psicòlogues, una per a les dones i altra, infantojuvenil, i dues educadores socials», explica Guxens.



I és que també atenen als fills i filles de les víctimes de violència masclista. Anualment, atenen 192 infants de les comarques tarragonines i no sempre ha sigut fàcil. «Abans, sense l'autorització paterna no es podia dur a terme el tractament. Però arran de la darrera modificació del Codi Civil, en cas manifesta de violència se'ns eximeix d'aquest requisit», aclareix Ferran.

Arran de la pandèmia, el SIE ha canviat la seva visió respecte a la manera de treballar. «Es va augmentar la complexitat i la dificultat en la intervenció. A més, les dones van passar processos més durs perquè estaven tancades a casa», detalla la directora dels Serveis Territorials d'Igualtat i Feminismes a Tarragona.



Tot i això, creuen que «el confinament no ha provocat un increment molt gran en els casos. La violència sempre hi ha sigut, el que ha augmentat és la visibilització d'aquesta i la seva identificació», conclou Ureta.