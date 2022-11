Dos agressors sexuals de menors a Tarragona demanen la revisió de les penes per la llei del «sí és sí»

La Secció Quarta de l'Audiència també ha rebut un altre recurs de revisió de condemna en virtut de la llei del «si és sí»

Dos condemnats per haver abusat sexualment de menors han demanat una revisió a la baixa de les seves penes a l'Audiència de Tarragona en aplicació de la llei del «si és sí», segons fonts judicials.Un dels recurrents va ser condemnat l'any 2018 per la Secció Segona de l'Audiència a sis anys i mig de presó per haver abusat de dues nenes el 2015, mentre treballava de conserge en unes instal·lacions esportives de Mont-roig del Camp (Baix Camp).En concret, la sala el va condemnar a quatre anys per abús sexual continuat a una menor de dotze anys; a dos anys i mig més per abús sexual a menor i, una vegada complertes aquestes penes, a deu anys més de llibertat vigilada.També ha demanat revisió a la baixa un condemnat per la Secció Segona el 2018 a vuit anys de presó més cinc anys de llibertat vigilada per haver abusat d'una nena, filla d'uns amics seus, al domicili familiar.A més d'aquests dos casos d'abusos a menors, la Secció Quarta de l'Audiència també ha rebut un altre recurs de revisió de condemna en virtut de la llei del «si és sí», segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)