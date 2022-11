La URV rep 16 denúncies d'assetjament, agressió sexual o conducta de menyspreu en tres anys

En tots els casos els denunciats han estat homes: 6 estudiants, 5 Personal Docent i Investigador i 5 que no pertanyien a la comunitat

Actualitzada 24/11/2022 a les 14:43

La Unitat d'Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili ha recollit 16 denúncies en l'àmbit de violències masclistes i contra LGTBI, 15 des de 2019 fins a 2021 i 1 aquest any. Segons la universitat, la meitat de les denúncies han estat per assetjament sexual, 3 han estat per agressions sexuals, 4 per conductes de menyspreu cap a les dones, i 1 per assetjament per raó de sexe. En tots els casos les persones denunciades han estat homes, 6 dels quals estudiants, 5 del Personal Docent i Investigador i 5 que no pertanyien a la comunitat universitària. La gran majoria de denúncies, 12, han estat individuals, i 4 han estat col·lectives.Totes elles van activar el protocol o bé a través de la persona responsable d'Igualtat del centre on estudien i persones de referència, com ara els delegats de curs o responsables d'ensenyament, o bé directament a través del formulari que facilita la Unitat d'Igualtat en el seu web, on també es pot consultar el protocol.El novembre de 2019 va posar-se en funcionament el Protocol de prevenció i actuació en l'àmbit de violències masclistes i contra LGTBI que afecta l'Estudiantat de la URV. UN cop es rep una denúncia, aquesta és valorada per la Comissió d'Intervenció en Casos de Violència que Afecti l'Estudiantat. A continuació, la persona instructora del cas es posa en contacte amb les persones denunciants per escoltar el motiu de la denúncia i explicar el protocol que se seguirà a partir del moment que s'activa, així com també es posa en contacte amb la víctima un psicòleg o psicòloga, i s'informa i acompanya sobre el procediment. Un cop valorat el cas, la comissió pren les mesures oportunes per sancionar la persona denunciada segons el règim disciplinari de la Universitat.Aquestes mesures van des de la pèrdua del dret a l'avaluació de la totalitat o part de les assignatures matriculades fins a l'expulsió temporal de la Universitat quan l'agressor és un estudiant. Si la persona denunciada és personal de la Universitat, les sancions es determinen en funció de la gravetat, la intencionalitat i la relació de poder amb la víctima.