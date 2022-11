Convoquen una concentració a Tarragona en contra de la precarietat laboral

La manifestació serà demà divendres, 25 de novembre, a les 17 hores davant l'estàtua dels Despullats

Actualitzada 24/11/2022 a les 12:01

La Federació de treballadors i treballadores de Catalunya- Intersindidcal Alternativa de Catalunya (FTC-IAC), la Coordinadora Obrera Sindical (COS), la Confederació Nacional del Treball (CNT-IAT) i el Sindicat de Comissions de Base (co.bas) han convocat per aquest divendres, 25 de novembre, una concentració a Tarragona en contra de la precarietat laboral. La manifestació tindrà lloc a les 17 hores davant l'estàtua dels Despullats, a la Rambla Nova.Els sindicats reclamen pujades salarials que s'igualin a l'IPC, ja que la inflació ha disparat els preus i això fa que les famílies tinguin menys poder econòmic. A més denuncien que el Govern, davant aquesta situció, només respon amb «tímides ajudes totalment insuficients».Per aquest motiu reclamen tornar a recuperar la lluita als carrers i als centres de treball per fer notar el malestar dels treballadors. També demanen una reducció de la jornada laboral a 35 hores, que no hi hagi més acomiadaments, ni més ERO's ni ERTO's, entre d'altres peticions.