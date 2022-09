Tarragona i l'Alguer celebren 50 anys d'agermanament

Un dels actes commemoratius d'aquest aniversari ha sigut el concert del grup de la jove cantautora algueresa Claudia Crabuzza al Metropol

Actualitzada 24/09/2022 a les 19:18

Aquest matí s'ha celebrat el 50è aniversari de l'agermanament de Tarragona amb la ciutat de l'Alguer. L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha rebut l'alcalde de la ciutat italiana, Mario Conoci, en un acte a la sala noble de la Casa Canals, on han signat la renovació de l'agermanament entre les dues ciutats.



L'acte ha comptat també amb l'assistència del delegat de la Generalitat de Catalunya a l'Alguer, Gustau Navarro; el tinent d'alcalde de la ciutat agermanada de Klagenfurt, Alois Dolinar; el conseller delegat d'agermanaments d'Avinyó, Bernard Hokmayan, així com membres de l'Associació d'Amics de l'Alguer.L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha expressat que «mig segle d'agermanament ha afavorit ambdues ciutats. Els intercanvis ens fan créixer com a ciutat però sobretot com a societat. Seguirem treballant per enfortir aquests llaços».Aquesta tarda, a les 18.30 hores, dins els actes commemoratius d'aquest 50è aniversari de l'agermanament entre ambdues ciutats, s'ha celebrat el concert del grup de la jove cantautora algueresa Claudia Crabuzza al Teatre Metropol.