Les quatre colles de Tarragona fan arribar el pilar caminant a l'ajuntament per 5è any consecutiu

Els Xiquets del Serrallo ja porten 25 edicions aconseguint-ho de manera ininterrompuda

Actualitzada 24/09/2022 a les 17:52

Les quatre colles de Tarragona han aconseguit fer arribar el seu pilar caminant des de la plaça de les Cols fins a l'ajuntament. Ha estat el tradicional punt final casteller de les festes de Santa Tecla, aquest dissabte Diada de la Mercè. Els Xiquets del Serrallo, a més, ho han assolit per 25a vegada consecutiva.



Després de la suspensió de la diada d'aquest divendres a causa de la pluja, les formacions han fet únicament una ronda de castells abans d'afrontar el pilar caminant a causa de l'amenaça de noves precipitacions. Així, els Xiquets de Tarragona han completat el 5d8, la Jove de Tarragona el 4d8, els Xiquets del Serrallo el 3d7 i la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau ha descarregat el 3d8.Inicialment s'havia previst que per compensar la suspensió de divendres les colles farien una actuació de tres rondes. Al final, i davant l'amenaça de més precipitacions, s'ha apostat per fer tan sols una única ronda. Posteriorment, les quatre colles han procedit a fer el pilar caminant.Els més alegres per la consecució de la fita han estat els Xiquets del Serrallo. «Som els reis del pilar caminant, som els millors en això», ha presumit el cocap de colla, David Borràs. Els blaus ja miren al Concurs de Castells, on volen intentar el 3d8.Les altres tres colles també han celebrat amb emoció l'arribada del seu pilar caminant. Això ha suposat que per cinquè any consecutiu totes hagin arribat fins al consistori. Enguany, els més ràpids han estat els de Sant Pere i Sant Pau, que han completat el recorregut amb un temps de 6 minuts i 59 segons. Els han seguit els Xiquets de Tarragona, amb 8:19; la Jove de Tarragona amb 9:12 i finalment els serrallencs amb 9:54.