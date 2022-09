La Diada castellera de La Mercè se celebrarà a Tarragona a partir de les 12 del migdia

Durant aquest migdia s'informarà sobre les possibles afectacions en la resta d'actes previstos per avui

Actualitzada 24/09/2022 a les 11:25

Si el temps ho permet, aquest migdia es podrà viure la Diada Castellera de La Mercè a la plaça de les Cols de Tarragona. La jornada començarà a les 12 hores, una hora abans del que estava previst, ja que s'ha incorporat una ronda més. Per tant, les quatre colles de la ciutat faran 3 rondes i el Pilar Caminant.Els Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau van decidir ahir suspendre la Diada de Santa Tecla per les fortes pluges. Les quatre colles també van decidir incorporar una ronda més a la Diada d'avui, ja que ahir no van poder actuar.Durant aquest migdia s'informarà sobre les possibles afectacions en la resta d'actes previstos per avui a través dels mitjans oficials de l'Ajuntament de Tarragona.