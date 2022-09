Alguns actes programats per avui a la tarda s'han traslladat a espais alternatius tancats per les possibles pluges

Actualitzada 24/09/2022 a les 17:23

17.30 h. Cafè concert amb els grallers locals, a l'Antiga Audiència.

Barraques al passeig de les Palmeres. Es manté tot el programa, a excepció de l'actuació de Zebrass a les 0.15 h, que es substituiria per música ambient.

18 i 19 h. Dames i Vells a Bonavista. Es traslladen les representacions al Centre Cívic de Bonavista.

18 h. Teclatapa. Suspès per raons tècniques.

18.30 h., plaça Corsini. Repte Experimenta. Suspès.

19 h., Pont del Diable. Concert d'Eva Fernandez. Suspès.

19 h. Ball en línia amb Crazy Boots a la Rambla Nova es manté, sempre que no plogui.

19 h. Paco Candela en concert al Palau Firal. Suspès.

19 h. Concert de música de banda amb la Statdharmonie Amriswil es trasllada a l'esglèsia de Sant Miquel del Pla (plaça de Sant Miquel 1, al costat de la plaça de Dames i Vells).

A causa de la situació de prealerta per risc d'inundacions, els actes següents previstos per avui al carrer dins del programa de les festes de Santa Tecla es traslladen als següents espais:L'Ajuntament recorda que els espais alternatius tancats tenen aforament limitat, en funció de la capacitat de la sala.Pel que fa al Correfoc de Santa Tecla, els grups de foc del Seguici Popular, el Ball de Diables de Tarragona com a entitat organitzadora i l'Ajuntament de Tarragona han consensuat ajornar-lo a demà diumenge 25, a les 22 h., a causa de la millora de la previsió meteorològica prevista per aquest dia. Per altra banda, tots els concerts i espectacles que estaven previstos en diversos recintes es mantenen en els espais programats.