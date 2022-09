Cala Romana sol·licita que es declari zona catastròfica els barris de Llevant de Tarragona

L'Associació de Veïns ha sol·licitat una reunió d'urgència amb la Federació de Llevant i l'Ajuntament

Actualitzada 24/09/2022 a les 11:28

L'Associació de Veïns de Cala Romana ha emès un comunicat sol·licitant que es declari zona catastròfica els barris de Llevant de Tarragona. «Els veïns d'aquest barri i de tota la zona de Llevant van patir ahir greus desperfectes materials en els seus habitatges i en tot l'entorn de la platja i del Tennis Park», expressen.Principalment, a la zona de la riera del carrer Tramuntana, el carrer del Sol i el carrer de la Cota «es van produir greus inundacions que, per unes hores, van incomunicar el nostre barri en no permetre l'accés d'entrada i sortida». L'AV indica que Protecció Civil, Bombers i Guàrdia Urbana van actuar «amb rapidesa» restablint la normalitat a partir de les 23 hores d'ahir.«Al llarg del dia d'avui, membres de la Junta de Cala Romana, juntament amb altres veïns i el grup de voluntaris de joves, examinarem els danys causats per poder emetre un informe que traslladarem a l'Ajuntament amb la finalitat de participar en la valoració dels danys causats», exposen.L'AV de Cala Romana ha sol·licitat una reunió d'urgència amb la Federació de Llevant i l'Ajuntament de Tarragona per «coordinar la informació que hem de transmetre als nostres veïns i participar en al reconstrucció del barri». «Afortunadament, no lamentem danys humans però, ara, més que mai, hem de treballar per evitar que pugui repetir-se un desastre com el que hem viscut», conclouen.