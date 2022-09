El president de la Generalitat ha traslladat el seu suport als veïns afectats i ha demanat prudència davant la possibilitat de noves pluges

Actualitzada 24/09/2022 a les 17:01

La Generalitat i l'Ajuntament de Tarragona han començat la valoració dels danys causats per l'aiguat que va caure aquest divendres al litoral tarragoní i que va deixar precipitacions superiors als 100 l/m2. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha visitat alguns dels punts més afectats acompanyat de l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, la consellera de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona, Cristina Guzman, el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona, Jordi Fortuny, el conseller d'Ensenyament, Manel Castaño, la delegada del Govern a Tarragona, Teresa Pallarés, i la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradóla consellera de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona, Cristina Guzman, el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona, Jordi Fortuny, el conseller d'Ensenyament, Manel Castaño, la delegada del Govern a Tarragona, Teresa Pallarés, i la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó.Aragonès ha traslladat el seu suport als veïns afectats i ha demanat prudència davant la possibilitat de noves pluges aquesta tarda. Acompanyat per l'alcalde Ricomà i la delegada del govern del Generalitat a Tarragona, Teresa Pallarès, Aragonès ha destacat «la ràpida actuació dels equips d'emergència i de l'ajuntament».També ha subratllat el fet que no s'hagin produït danys personals malgrat la intensitat de la pluja, més de 130 litres d'aigua per metre quadrat, 49 dels quals caiguts en menys de 30 minuts, el rècord de precipitació en els últims 13 anys a la capital tarragonina, que està de festa major. Aragonès ha mostrat el seu total «suport als veïns afectats per aquestes inundacions i xàfecs, d'extrema intensitat, que han causat nombrosos danys materials».El president ha visitat, entre altres llocs, l'Escola Miracle, un dels murs de la qual va caure, encara que ha explicat que les classes es podran reprendre amb normalitat dilluns que ve, només amb un pati afectat que tardarà uns dies a ser reparat «de la manera més segura». «El més important és que no hi ha lesions personals», ha destacat el president català, que ha reiterat l'esforç i ràpida reacció «de tots els equips d'emergència, que han estat a punt per respondre en temps difícils com aquests», així com la feina conjunta amb l'Ajuntament.En declaracions als periodistes, Aragonès ha assenyalat que ara estan avaluant els possibles danys en alguns edificis privats, encara que ja no queden veïns desallotjats preventivament. El president català també ha demanat «prudència» perquè els serveis meteorològics prediuen que aquesta tarda les pluges tornaran a diferents àrees de Catalunya, el que pot afectar la costa i el prelitoral de Tarragona, encara que el pronòstic és que no serà una pluja tan intensa com la d'ahir. «No s'espera que sigui de la mateixa intensitat d'ahir, però estem obligats a ser previnguts», ha dit Aragonès.Per la seva banda, l'alcalde de Tarragona ha agraït la tasca de tots els professionals que durant la jornada de divendres van treballar per minimitzar els efectes de l'aiguat i recuperar les zones afectades. Amb tot, Ricomà ha apuntat que des del consistori demanaran «ajuda a les institucions superiors» per resoldre els problemes i que els veïns afectats siguin compensats pels efectes del temporal. Alhora ha reclamat «inversions» a l'Agència Catalana de l'Aigua per resoldre deficiències en la canalització de barrancs que fan que els efectes de les pluges s'intensifiquin en punts com el barri del Port, el Serrallo o la Vall de l'Arrabassada.