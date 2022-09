El PSC de Tarragona aposta per potenciar l'arribada de creuers i millorar la seguretat a la ciutat

Rubén Viñuales s'ofereix a ERC a pactar els pressupostos sempre que la CUP no formi part de la negociació

Actualitzada 14/09/2022 a les 21:10

El PSC de Tarragona aposta per potenciar l'arribada de creuers a la ciutat, impulsar el turisme i millorar la seguretat ciutadana per tal d'accedir a l'alcaldia de la ciutat. El cap de llista, Rubén Viñuales, ha exposat aquest dimecres en un esmorzar amb periodistes les principals línies mestres del que serà el seu programa electoral de cara a les eleccions municipals del 2023. «Estem a favor dels creuers, estem a favor del futur i de que la gent es guanyi la vida», ha afirmat Viñuales, que ha dit que vol «una ciutat que ajudi els emprenedors» a fer negocis i que a la vegada «no deixi ningú enrere».A la vegada, ha afirmat que els socialistes presentaran una proposta de pressupostos a ERC per arribar a un acord pels comptes de l'any que ve i s'ha mostrat convençut que a la segona meitat del 2023 els acabaran gestionant ells perquè obtindran l'alcaldia.D'altra banda, Viñuales ha avançat que si acaba sent alcalde assumirà la cartera de ciutadania i ha apostat per patrulles nocturnes que vigilin els carrers per evitar ocupacions d'habitatges.