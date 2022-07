Tarragona reclama que un CAP tingui servei d'urgències les 24 hores

Els veïns i els grups municipals tenen diferències sobre des d'on s'hauria d'oferir l'atenció als pacients en horari nocturn

Els veïns i els grups municipals coincideixen en el fet que almenys un Centre d'Assistència Primària (CAP) proporcioni servei d'urgències les 24 hores, després que l'Ajuntament aprovés per unanimitat, la setmana passada, una moció presentada pel Col·legi de Metges on es reclamava dotar la ciutat d'un Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP), ja que actualment no en disposa de cap i els casos urgents, en horaris nocturns, s'han de tractar als serveis d'urgències dels hospitals, ja sigui el Joan XXIII o el Santa Tecla. L'aprovació no significa que el Centre d'Urgències d'Assitència Primària (CUAP) hagi d'entrar en funcionament tot seguit, sinó que totes les forces presents al consistori estan d'acord amb aquest objectiu. Tot i això, l'Ajuntament no disposa de competències en matèria de Salut, i haurà de ser la Generalitat qui prengui les decisions i les financiï. On hi ha diferències és al lloc concret on han d'anar les noves urgències, ja que cada grup té, de moment, el seu criteri sobre què cal fer en aquesta matèria.

La Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) considera que el nou Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) s'hauria d'instal·lar a la zona de Ponent, tenint en compte el nivell de població i la distribució geogràfica de la ciutat. La FAVT ha indicat, mitjançant la seva responsable de Salut, Lilian Fernández Prados, que «aquesta és una reivindicació de fa molts anys. El departament de Salut ens ha dit algunes vegades que era possible, i d'altres que no, de moment, però el que mai han posat en dubte és que el CUAP aniria a la zona de Ponent. Mai no han parlat de cap altra cosa. A Ponent hi ha espai suficient, hi ha un gran nombre de població i es necessiten recursos. Al Centre hi ha dos hospitals i, d'altra banda, el CUAP estarà obert a tots els ciutadans».

La FAVT, d'altra banda, està preocupada, en paraules de Fernández, per «la manca de professionals. La Generalitat ha de treballar més. No pot ser que cada dia ens diguin que tal cosa o tal altra no es pot fer per manca de professionals. Cal que es busqui la manera d'arranjar aquest problema, perquè, si no, sempre estarem igual». La portaveu també creu que «ara ja toca, i així no se saturaran les urgències dels hospitals».

A l'Ajuntament, d'altra banda, les opinions són més diverses. Fonts de l'equip de govern han aclarit que la seva funció, un cop aprovada la moció, consisteix a elevar-la a la Generalitat, i que és el Govern de Catalunya qui ha de decidir. Les decisions, en tot cas, les haurà de prendre l'executiu a partir de les dades de què disposa, sense que pertoqui al consistori indicar on ha d'anar el nou servei d'urgències.

Un criteri similar ha manifestat el portaveu del grup popular, José Luís Martín, en afirmar que «aquesta és una qüestió tècnica». Un cop la moció ha esta aprovada, i per unanimitat, «és el departament de Salut qui ha de determinar on hi ha més necessitat a la ciutat», conclou Martín.

El grup socialista, en canvi, recorda mitjançant el seu regidor Mario Soler que ells fa temps que van al darrere de la qüestió, i que a principis del 2021 ja van presentar una moció sobre el tema. Soler puntualitza que la ciutat té diversos nuclis urbans i que, com a mínim, «hauria d'haver un CUAP al Centre i un altre a Ponent», encara que millor seria que n'hi hagués un per districte, segons Soler. «Un al Centre, un a Ponent, un a Llevant i un altre al Nord». Soler també avisa que hi ha diverses zones a Tarragona que en els propers anys rebran més població, com el PP10, a Ponent, o la zona de l'edifici Kronos, al Centre, «cosa que pot arribar a col·lapsar el CAP La Granja o el Jaume I, cosa que obligarà a tenir més previsió sobre la construcció i els recursos assignats a aquests equipaments», afirma. Els socialistes es queixen que «les urgències, al Joan XXIII, estan sempre saturades».

No només un

Ha estat el grup de Ciutadans, però, qui ha fet la proposta més àmplia. La seva portaveu, Lorena de la Fuente, ha dit que «una ciutat com Tarragona no pot tenir un sol CAP d'urgències. Tots els existents haurien de donar aquest servei». De la Fuente també es queixa que «la Generalitat ens té molt abandonats» i que no es cuida de les mancances.

La moció del Col·legi de Metges indica que «un CUAP proper al pacient el tenen ciutats com Lleida, Girona, però també Reus, Salou i Cambrils, en canvi, els ciutadans de Tarragona han d'anar sempre als centres hospitalaris per resoldre qualsevol patologia sobrevinguda que requereixi consulta mèdica». Per això reivindica «resoldre les urgències en el dispositiu adient segons la seva complexitat. Un espai cèntric i proper amb vocació de ciutat seria sens dubte aquest espai segur, confortable i resolutiu».