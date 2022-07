Surt a licitació el projecte de millora del sector sud del Parc del Francolí

Les actuacions tenen previst remodelar la zona de pícnic i construir un espai d''agility' destinat als gossos

Des de la seva construcció l'any 2003 a tocar de la llera del riu, el Parc del Francolí s'ha convertit en un símbol de la ciutat. Malgrat tot, el pas del temps és inexorable i ha provocat la degradació de part del mobiliari i de la vegetació. Amb l'objectiu que torni a brillar amb esplendor, aquest dilluns va sortir a licitació el projecte d'arranjament del sector sud del parc, un espai de quatre hectàrees comprès entre el pont del carrer Joan Miró i el de l'avinguda Roma.

Encara que les dimensions de la zona de treball permetrien actuar de manera simultània en diverses tasques, es prioritzarà el tractament de l'espai de pícnic, una àrea que ocupa pràcticament un 40% del sector i que és d'ús habitual per les famílies. En concret, es pretén remodelar l'espai, adaptant-lo a les diferents capacitats dels usuaris i renovant tant el mobiliari –se substituiran per complet les taules– com el prat existent i el sistema de reg per aspersió. Tanmateix, es pavimentaran les bases de les taules per evitar erosions del terreny. Un cop acabades aquestes operacions, el lloc quedarà tancat i vigilat durant la resta de l'execució de les obres, per tal de donar temps a la germinació del nou prat, que s'adequarà al trepig i a les condicions de llum i humitat de l'entorn. Prèviament a l'inici de les obres de pavimentació del voltant de la guingueta, a la zona de pícnic, caldrà demolir l'actual formigonat, que resulta insuficient per garantir l'accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda, una de les metes que es busquen complir amb l'arranjament del parc.

Les actuacions previstes no només estan pensades per afavorir el benestar i la comoditat dels veïns, sinó també de la resta de visitants del parc, com poden ser els gossos. Just al costat de l'actual àrea destinada als animals de companyia, situada a l'entrada del carrer Joan Baptista Plana, es crearà un espai dedicat a l'agility, l'esport en què humans i cans s'han de coordinar per recórrer un circuit en el menor temps possible. El disseny de les obres contempla habilitar una zona d'uns 800 metres quadrats on els amos podran deslligar les seves mascotes sense cap preocupació, ja que estarà delimitada per una tanca perimetral.

La jardineria, la «part viva» del parc, tal com és definida en el projecte, també es veurà reformada i empolainada. A diferència de l'imponent aspecte de l'arbrat de nova plantació, les plantes arbustives estan patint una degradació notòria. Per aquest motiu, està previst esporgar, netejar i, en cas de necessitat, replantar les zones on hagin desaparegut les espècies que en el seu dia s'hi van sembrar. Els principals esforços se centraran en els talussos del lateral oest del sector, on ha proliferat la vegetació indesitjada, i l'àrea de pícnic.

El projecte preveu també la reposició de part de la sorra de l'àrea de jocs infantils coneguda com El Vaixell, la reinstal·lació de tot el sistema de reg per degoteig, que actualment està inutilitzat, i la neteja dels grafits presents al mobiliari urbà i a la resta de construccions, com la caseta dels jardiners. En el cas dels bancs de pedra i els armaris metàl·lics, es preveu la neteja amb productes antigrafits especials. D'altra banda, la resta d'elements, com les graderies, es repintaran arran del caràcter més porós de les seves superfícies, cosa que no garanteix que s'assoleixin els resultats que s'esperarien amb la neteja. Finalment, es preveu l'arranjament del mobiliari urbà, com fonts, bancs i papereres, tant rehabilitant els elements existents com substituint-ne alguns.

El projecte d'arranjament comptarà amb un pressupost de 195.510,57 euros (IVA inclòs) i el termini d'execució previst de les obres és de sis mesos.