La Urbana de Tarragona torna a tenir 'kits de substència' per banyistes que pateixen un robatori a les platges

És una iniciativa dels càmpings de la ciutat i consisteix en roba d'emergència

Actualitzada 25/07/2022 a les 15:50

Els Càmpings de Tarragona Ciutat han recuperat aquest any una iniciativa pionera a les comarques de Tarragona, dirigida a atendre els banyistes que han patit un robatori a les platges i s'han quedat sense les seves tinences personals.Es tracta d'uns 'kits de subsistència' amb roba d'emergència que inclouen una bossa, una samarreta i un pantaló; unes peces mínimes perquè els afectats puguin retornar vestits al seu allotjament o domicili després del furt.El president de l'Agrupació de Càmpings de Tarragona Ciutat, Agustí Peyra, ha lliurat aquest dilluns els conjunts a la Guàrdia Urbana. En total, s'han entregat 20 bosses amb mudes de diferents talles que els agents disposaran a les seves dependències i vehicles amb l'objectiu d'atendre i proveir a les persones que ho puguin necessitar de manera immediata.L'operatiu es va activar per primer cop el 2019, just abans de la pandèmia de la covid- 19. La iniciativa va néixer en una reunió entre la Guàrdia Urbana i els membres de l'Agrupació de Càmpings de Tarragona Ciutat per coordinar la temporada estival, una època en què els grups de lladres aprofiten la relaxació dels banyistes que es troben a l'aigua per cometre el fet delictiu. La gran majoria d'incidències es produeixen a la platja de l'Arrabassada i, especialment, el Miracle.