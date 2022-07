Hi van participar 62 empreses que necessitaven contractar i 2.500 persones buscaven feina

Actualitzada 26/07/2022 a les 14:57

La Cambra de Tarragona ha fet una valoració molt positiva de la darrera edició de la Fira de l'Ocupació a la ciutat. I és que un 72% de les empreses participants va augmentar plantilla gràcies als contactes fets a la Fira. En aquest sentit, una enquesta de la Cambra apunta que, de mitjana, es van recollir 62 currículums per expositor.A més, vuit de cada deu empreses que van prendre part de la Fira el passat 19 de maig al Recinte Firal de la capital, diuen que es tornaran a inscriure's a la propera edició.Segons els resultats de l'enquesta interna, els serveis i el nivell d'organització han rebut una nota de 8,85 punts sobre 10 per part dels expositors.Les Fires de l'Ocupació de la Cambra de Tarragona constitueixen la principal plataforma laboral del sud de Catalunya. I a la de la ciutat de Tarragona hi van participar 62 empreses que necessitaven contractar i 2.500 assistents que buscaven feina o volien canviar la que ja tenien.«Un altre dels seus valors i atractius, a més de la qualitat de l'oferta, és que tant la participació de les empreses com la inscripció dels visitants és de franc», afegeix Josep Oriol Fernández, director de les Fires de l'Ocupació de la Cambra de Tarragona.I enguany, com a novetat la Fira tenia una vessant solidària, per això una desena d'entitats sense ànim de lucre, ONG'S... hi van participar per donar a conèixer la seva tasca d'ajuda a col·lectius necessitats.La Fira de l'Ocupació de Tarragona ha estat una iniciativa de la Cambra de Tarragona amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona, l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la Província de Tarragona, Port de Tarragona, Tarragona Impulsa i Asesa.