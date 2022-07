La Cucafera de Tarragona sortirà al carrer després de dos anys sense per la pandèmia

L'entitat ha obert el càsting per buscar cavaller i princesa

Actualitzada 26/07/2022 a les 08:39

Càsting

La Cucafera de Tarragona tornarà a despertar després de dos anys sense sortir per la pandèmia. L'acte La Despertada de la Cucafera 2022', se celebrarà aquest dissabte en el marc de les XXXI Festes del Barri del Port.La passejada sortirà a les 19h des de la Plaça Prim - De Mitja Lluna i recorrerà els carrers del Barri del Port amb la companyia de la Xaranga Pujats de to.L'entitat encara amb ganes i il·lusió aquesta primera sortida de l'any i per anar agafant forces de cara a les festes de Santa Tecla en que la bèstia tornarà a participar, tant a la Cercavila, la Processó i el seu acte estrella, La Cucafera Baixa 2022 dissabte 17 de setembre a la nit.Prèviament, per Sant Magí, l'entitat ha programat nova convocatòria del Càsting La Cucafera busca princesa i cavaller 2022 dissabte 13 d'agost a les 19 h a la Plaça de les Cols. Els nens i nenes de 6 a 12 anys que vulguin participar poden enviar un correu a cucaferatgn@hotmail.com fins al 10 d'agost.