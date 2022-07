La Barnahus de Tarragona atén 451 casos d'abús sexual a nens i adolescents en dos anys

Aquesta experiència s'estendrà a tot Catalunya amb l'obertura de tretze cases en un termini de diversos anys

Catalunya ha atès 451 casos d'abús sexual a nens i adolescents en els dos anys que porta en marxa la Barnahus -Casa dels Nens, en islandès- de Tarragona, per la qual cosa aquesta experiència s'estendrà a tot Catalunya amb l'obertura de tretze cases en un termini de diversos anys.El Consell Executiu de la Generalitat, a proposta del Departament de Drets Socials, ha aprovat aquest dimarts en la seva reunió setmanal la denominada Estratègia Barnahus per a l'abordatge integral dels abusos sexuals contra la infància i l'adolescència a Catalunya.Aquesta estratègia, pionera a Espanya, té el seu origen en la Barnahus de Tarragona, que es va engegar fa dos anys com una prova pilot i el bon funcionament de la qual ha impulsat l'extensió del model a tot Catalunya.De fet, ja s'han presentat els projectes de Barnahus de Lleida i de Manresa i en els propers anys, en un període que avui no s'ha concretat, es preveu obrir un total de tretze cases dels nens, almenys una per vegueria, segons ha informat avui dimarts el Govern en roda de premsa.Dels 451 casos d'abusos atesos fins ara, 374 són de nenes o adolescents i 77, nens o joves. A més, 279 són menors nascuts l'any 2009 o abans.Del total de 451, 231 casos són als tribunals, 151 estan pendents de judicialitzar i 69 s'han tancat sense que hagin arribat a ser jutjats.La Barnahus es basa en el model islandès d'atenció als menors en aquesta casa, evitant que s'hagin de desplaçar pels diferents serveis que s'impliquen en l'atenció de l'abús sexual i reviure el mateix.Aquest espai ofereix un entorn amigable i respectuós amb les necessitats del menor i, atès que la seva engegada a Tarragona ha estat molt positiva, Drets Socials ja havia informat abans d'aprovar l'estratègia que tenia intenció d'instal·lar més cases abans del 2026 repartides per tot Catalunya.Al principi, el Departament de Drets Socials té previst destinar uns 9 milions d'euros a les Barnahus de tot Catalunya, si bé aquesta xifra no s'ha concretat avui.Les Barnahus van sorgir en 1998 a Reykjavík (Islàndia) i a les mateixes s'atén nens, nenes i adolescents víctimes d'abús sexual i maltractament, en agrupar en un mateix espai tots els recursos que intervenen en un cas i els professionals, per disminuir la victimització dels afectats.L'experiència pionera de Tarragona ha comptat amb l'assessorament de l'entitat Save the Children i el principal impulsor és el Departament de Drets Socials, en coordinació amb els de Salut, Educació, Justícia i Interior.L'Estratègia Barnahus de Catalunya inclou també dissenyar i desplegar polítiques preventives amb campanyes de sensibilització sobre els abusos sexuals cap a la infància i l'adolescència, promoció per al tractament correcte de la informació, desplegar la protecció davant la victimització secundària i revisar el servei d'atenció immediata especialitzada actual.També es preveu crear una oficina tècnica d'atenció i suport a les víctimes que han patit abusos sexuals en la infància i l'adolescència, redefinir i incrementar el suport als programes de detecció i atenció a les víctimes i coordinar les iniciatives dels Departaments del Govern relacionades amb aquest tema.