El REFUGE-ED ofereix als MENA «entorns d'aprenentatge protectors»

El grup d'investigació MEDIS de la URV ha implementat aquest projecte a tres centres de primera acollida de la província

Actualitzada 25/07/2022 a les 22:36

Molts dels refugiats que arriben a Tarragona aquests últims anys són menors no acompanyats. Aquests han hagut de marxar de manera forçada del seu país sense cap membre de la seva família al seu costat i ho fan amb l'esperança de trobar noves oportunitats en altres punts del món, molt allunyats de casa seva. El projecte REFUGE-ED, finançat per la Unió Europea i que compta amb la col·laboració del grup de recerca MEDIS (Metodologia de la Recerca Educativa amb Impacte Social) de la Universitat Rovira i Virgili, és una iniciativa que vol oferir oportunitats a aquests nois i noies que han arribat aquí buscant una millor vida.

«El que es busca és oferir entorns d'aprenentatge protectors, on puguin aprendre l'idioma i a la vegada millorin el seu estat emocional», explica Regina Gairal, investigadora del grup MEDIS. Aquest projecte s'ha implementat ja a tres centres de primera acollida de la província que se situen a Tarragona, el Pla de Santa Maria i Santa Coloma de Queralt. En total, hi ha 46 centres i entorns escolars i centres d'acollida a Espanya, Itàlia, Grècia, Irlanda, Suècia i Bulgària que estan participant en el REFUGE-ED. «Des de la Universitat Autònoma de Barcelona ens van contactar per si volíem col·laborar en els tres centres d'aquí i vam acceptar sense dubtar», assegura Gairal.

El principal objectiu és que els menors puguin aprendre l'idioma i millorin les seves expectatives acadèmiques a través del que anomenen «actuacions efectives d'èxit». «Nosaltres treballem amb evidències, amb pràctiques que ja s'han demostrat internacionalment que funcionen», explica la investigadora. Des de la URV creuen que és molt important tenir en compte el context en el qual es troben els nois, un aspecte clau a l'hora de planificar l'estratègia educativa. Per això, el primer que han fet des del grup MEDIS quan han arribat a aquests centres ha sigut una recollida de dades. «En aquesta primera fase entrevistem als menors no acompanyats per saber quines són les seves necessitats», exposa Gairal. El següent pas ha sigut formar als educadors, als qui han dotat de les eines necessàries per a dur a terme aquestes primeres actuacions educatives d'èxit.

Valoració positiva

El Servei de Protecció d'Emergència d'El Pla de Santa Maria ha sigut el primer centre que les ha posat en pràctica. El director, Lluís Gómez, assegura que «la valoració fins al moment és molt positiva, nosaltres pensàvem que seria molt difícil d'aplicar perquè som un centre d'emergència on hi ha molta rotació de menors, però al final ha funcionat molt bé». La primera activitat va tenir lloc el mes passat amb una «visita motivadora» a la universitat Rovira i Virgili. Es va realitzar la primera Tertúlia Literària Dialògica i després els nois van visitar els laboratoris del departament d'Enginyeria Química, on van realitzar uns experiments. «Va ser una experiència molt maca per a tothom», assegura Gairal, que va conduir l'activitat.

Ara, cada dia es fan classes que es basen a fer tertúlies. «Hem adaptat el que fem a la nostra realitat, els nois escullen un text que treballaran durant tota la setmana», explica el director. A la vegada, també s'aprofita per treballar el vocabulari dels menors i la seva escriptura. No és una tasca gens fàcil, tenint en compte que al centre hi ha molta rotació i molts dels menors marxen al cap d'uns mesos. «Un altre hàndicap és que aquí hi ha nois de moltes nacionalitats, parlen tots idiomes diferents i, a vegades, costa arrencar l'activitat. Tot i això, fem una valoració bona del que portem fent fins al moment», comenta Gómez.

Entre els tres centres disposen de 90 places en total per acollir menors no acompanyats, però a causa de les constants rotacions, són molts més els que poden beneficiar del projecte REFUGE-ED. «El que volem és contribuir a la millora de les seves vides», conclou la investigadora del grup MEDIS, Mireia Gairal.