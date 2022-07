Dos candidats concorren a Tarragona a les primàries a cap de llista de JuntsXCat

Josep Maria Llort i Jordi Sendra es mantenen mentre Agustí Mallol es retira de les eleccions

Actualitzada 26/07/2022 a les 07:25

Dos militants de JuntsXCat concorren durant dos dies a les eleccions primàries a cap de llista per saber qui d'ells encapçalarà la formació independentista a les pròximes eleccions municipals de maig de 2023, després de la retirada d'un tercer candidat, Agustí Mallol. El vot té lloc per via telemàtica i, avui, un cop fet el recompte, es proclamarà el representant d'aquest partit en els pròxims comicis locals.Els votants estan cridats a triar ara entre Josep Maria Llort, i Jordi Sendra.Llort, un militant històric de Convergència Democràtica de Catalunya, va explicar a les seves xarxes socials quan va fer pública la seva candidatura que volia «aportar aire fresc a l'alcaldia d'una persona que no ha tingut mai cap càrrec polític. Prometo treball, passió, honestedat, per tornar a tenir una Tarragona neta, endreçada, segura, sostenible, potenciar el petit i mitjà comerç, i les PIMEC», va dir.Agustí Mallol, que va anunciar la seva retirada, havia fet una crida a la unitat, perquè segons deia «Tarragona ens necessita a tots i ara venen moments de serenor i reflexió, de treballar més que mai pel futur de Tarragona i els nostres fills», concloïa.Jordi Sendra afirma presentar- se «des de la maduresa i l'experiència, des de l'honradesa, l'esforç i l'estimació i des de la fidelitat a l'1 d'octubre i a Catalunya i la seva llibertat; tot al servei de la millor ciutat del món».Sendra també havia estat regidor en els equips de govern de Joan Miquel Nadal, i posteriorment diputat al Parlament de Catalunya i senador. Moltes veus dins JuntsXCat el consideren el favorit en aquesta contesa, ja que va presentar la seva candidatura amb el suport d'Eugeni Sedano, president de la comissió local del partit i de Pep Manresa, representant de l'altre sector d'aquesta força política. Actualment, tots dos grups estan empatats a la comissió local, formada per quatre persones. Per aquesta raó es considera Sendra un candidat de consens, capaç de superar les divisions que ha experimentat JXC en els darrers temps. Cal recordar que aquest partit no disposa ara de representació municipal, ja que la llista de Dídac Nadal, Junts per Tarragona, no en forma part i no hi ha hagut cap aproximació entre tos dos grups que ofereixi cap lloc a Nadal.