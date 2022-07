Comença la instal·lació d'un sistema de reg per al garrofer del parc de les Lletres Catalanes

Es tracta d'un dels projectes que va guanyar els pressupostos participatius de 2021

Actualitzada 26/07/2022 a les 13:28

L'Ajuntament de Tarragona ha iniciat aquest dimarts les obres per fer arribar un sistema de reg al garrofer del parc de les Lletres Catalanes, a la Vall de l'Arrabassada. Es tracta del quart projecte dels pressupostos participatius, del total dels 18 seleccionats, que veu la llum.El projecte va ser presentat per un veí del barri i consisteix a fer arribar el reg a l'arbre a través d'una canonada que ha de passar per sota d'un enrajolat nou. El sistema de reg és automàtic per degoteig i arriba des d'un centre de control existent. L'actuació té un pressupost total 4.005,54 euros.Segons la consellera de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Tarragona, Paula Varas, «juntament amb els projectes que estan ja executats o en obres, ja estan licitats els treballs a la plaça dels Carros i a Torres Jordi i en fase de licitació la restauració ecològica i millora de la ribera del riu Francolí i la instal·lació d'un parc infantil ecològic a l'Anella Mediterrània». Varas ha visitat avui l'inici d'obres des del parc de les Lletres Catalanes.Entre els projectes dels pressuposostos participatius que ja estan executats hi ha els passos de vianants a la zona de Violant d'Hongria (Sant Pere i Sant Pau), i la zona de jocs i l'equip de megafonia inaugurats el passat divendres a la plaça del Mercat de Torreforta.