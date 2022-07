«L'Ajuntament de Tarragona no fa cas de les queixes que hem enviat els darrers tres anys»

L'AV del Pilar reclama, entre d'altres, que retirin la barrera que es va instal·lar al bloc Espanya

Actualitzada 25/07/2022 a les 22:38

L'Associació de Veïns del barri del Pilar i Eixample està farta de no rebre resposta a les seves queixes. «Ja ens ha passat moltes vegades que enviem les nostres queixes i ningú mou un dit», explica indignada la presidenta, Montse Muñoz. «L'Ajuntament no fa cas de les queixes que hem enviat els darrers tres anys, en tot el que porten de mandat no hem tingut cap reunió amb ells», afegeix. L'últim intent va ser el passat 10 de juny, quan l'associació de veïns va decidir enviar una carta directament a Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, en la qual expressaven: «La inacció del seu govern envers les nostres reivindicacions i la clara falta de comunicació des del consistori cap a nosaltres és preocupant».

Al carrer Montsant es troben dues de les problemàtiques que més mal de cap està portant a l'associació. «Fa tres anys, els veïns del bloc Espanya van col·locar una barrera a l'entrada del pàrquing i vam posar una denúncia perquè ens van deixar tot tancat», afirma la presidenta. A més, «barra el pas a les persones que van en cadira de rodes, que si volen arribar als blocs d'edificis han de fer tota la volta».

L'altre problema es troba a les rajoles de l'entrada d'un bloc de pisos, que es troba just a tocar d'un parc infantil. «Les pilotades i les pedres fan malbé les rajoles, no existeix un límit entre el terra del bloc i el del parc que s'està menjant terreny», exposa Muñoz. L'associació de veïns ho va notificar al consistori, però van contestar que com era propietat privada, no es farien càrrec de les despeses per arreglar-ho. «És indignant, ens toca pagar als veïns quan no som nosaltres els que tenim culpa dels danys», exclama la presidenta. Afegeix, també, que «el govern anterior va enviar uns tècnics aquí que van dir que s'hauria de posar una tanca per delimitar la zona del parc, però això es va quedar a l'aire».

L'Associació de Veïns del Pilar i Eixample també es queixa sobre un petit mur del pàrquing municipal que va caure el 8 de juny i que encara no s'ha recollit. «Vaig demanar a la Guàrdia Urbana que ho precintés i ho va fer, però també vaig avisar la brigada perquè retiressin els blocs i tornessin a posar el mur i encara no han fet», comenta Muñoz.

Per una altra banda, també hi ha desperfectes al local de l'associació, tot i com en el cas de les rajoles del parc, l'Ajuntament no es fa càrrec de l'arranjament. La llista de queixes de l'agrupació veïnal té encara molts més punts: -«Els nostres parcs estan molt abandonats i hi ha molta brutícia, hem demanat que posin un gual als carrers Prades, Montsant i Tordera perquè es fan carreres il·legals». Muñoz també destaca la poca il·luminació que hi ha en alguns d'aquests carrers on «hi va haver molts robatoris a l'hivern». «Ho hem elevat tot al ple, però no ens contesten, l'únic que volem és que el nostre barri estigui millor», conclou.