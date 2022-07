Les ocupacions il·legals a Roda de Berà posen en peu de guerra els veïns

Es manifestaran el 30 de juliol perquè no hi ha barri que «se'n salvi» i la situació «és insostenible»

Les constants ocupacions il·legals d'habitatge –que no han cessat en dos anys– han tornat a posar en peu de guerra els veïns de Roda de Berà. A hores d'ara, no hi ha cap barri ni urbanització que se'n salvi de tenir més d'un pis o xalet ocupat i, segons els veïns de l'associació del Nucli urbà, la tensió pel comportament d'alguns ocupes i el clima d'inseguretat al municipi s'està elevant i tornant «insostenible». Per tot plegat, el pròxim 30 de juliol, els veïns sortiran al carrer en una manifestació que partirà, a les set de la tarda, de la plaça de Francesc Macià. Recorrerà l'avinguda Sant Jordi, la plaça Catalunya, el carrer de Marinada, la plaça del doctor Pujol i d'altres, fins a arribar al pàrquing del Cementiri.

«A tot arreu hi ha ocupacions. Roda de Berà està patint l'efecte crida. Molts dels ocupes no porten problemes, però n'hi ha amb qui no es pot conviure: amenacen la policia i els veïns, trafiquen, i provoquen molta inseguretat als carrers. I ja no es tracta de famílies vulnerables, parlem també de grups de joves que, si poden, ocupen cases amb piscina», explica una de les integrants de l'AV Nucli urbà de Roda de Berà que participa activament en l'organització de la manifestació del dia 30.

Els veïns asseguren que les ocupacions són una problemàtica que afecta el conjunt de Roda de Berà. N'hi ha a les urbanitzacions de Barà Mar, el Francaset, la Barquera, la Martorella... «A la zona nord, és on es concentren bona part dels conflictes», afirmen des de l'entitat veïnal. Els més problemàtics es troben al bloc Martorell, ubicat a la plaça que du el mateix nom. A excepció de dos o tres pisos d'aquest edifici, tota la resta estan ocupats i, segons els veïns, hi ha alguns grups molt conflictius.

«Criden durant les nits, llencen brossa i excrements per la finestra o deixen les bosses en qualsevol lloc», diu G.M., un altre dels veïns que participa en l'organització de la protesta del dia 30. «Alguns es dediquen a robar als pàrquings, als vehicles, al tràfic de droga, i si s'han d'encarar amb un veí, també ho fan», afegeixen.

Des de l'AV afirmen que tenen el suport de l'Ajuntament de Roda de Berà, però es queixen que «durant anys, s'ha estat mirant cap a un altre costat». Demanen que es freni l'empadronament dels ocupes, ja que –segons asseguren– no totes són persones amb risc d'exclusió.

Aturen intents d'entrada

Els darrers mesos, els mateixos veïns i la Policia Local han frenat diversos intents d'ocupació. A mitjans maig, els agents de la Policia Local de Roda de Berà van evitar l'entrada a dos immobles diferents, un ubicat a la Martorella i un altre al barri de Berà. A finals del mes passat, la Policia Local de Roda de Berà, gràcies a la col·laboració activa dels veïns, va frustrar tres nous intents d'ocupació de tres cases diferents en menys de 24 hores.

Durant tot l'any 2021, el cos de policia local va rebre 130 avisos en què es requeria la seva presència per una possible ocupació il·legal d'un habitatge. D'aquests, en 94 ocasions els agents van evitar que l'ocupació finalment es dugués a terme, segons les dades facilitades per l'Ajuntament de Roda de Berà.