La Plataforma Pro-Llevant durà la seva protesta a tres zones més

Ara projecten noves consultes a la Vall de l'Arrabassada, els Músics i a la Via Augusta, perquè tot el sector es pugui manifestar

Actualitzada 24/07/2022 a les 20:09

La Plataforma Pro-Llevant ha anunciat que persistirà en els seus actes de protesta contra l'alberg que la Generalitat vol instal·lar al complex de la Residencial, ampliant el radi de les seves consultes a la Vall de l'Arrabassada, els Músics i a la Via Augusta. Al mateix temps, es volen entrevistar amb la delegada del Govern de la Generalitat, Teresa Pallarès, i fer assemblees per decidir quines altres accions poden emprendre, entre les quals no descarten els talls de carreteres i les interrupcions de trànsit. La plataforma valora molt positivament la consulta que es va dur a terme a Cala Romana dissabte passat, i tot plegat ho considera un senyal de que cal seguir endavant amb les mobilitzacions.

Segons ha indicat Marc Guasch, portaveu de la Plataforma «estem en contacte amb els veïns de la Vall de l'Arrabassada, els Músics i la Via Augusta per organitzar a les seves urbanitzacions una consulta com aquesta darrera que hem fet». Guasch considera «un èxit de participació» els 283 sufragis que va obtenir la consulta a Cala Romana, la Platja Llarga i les urbanitzacions adjacents, i encara més el resultat, 275 vots, el 97,2%, en contra de l'alberg.

Protestes en positiu

La plataforma valora, però, que al costat d'aquesta urna hi hagués la que recull les propostes en positiu, en la que ha guanyat la instal·lació de centres de salut amb un 59,4 % dels vots. «S'ha de destacar la butlleta d'alternatives, és el que la gent ens ha agraït més», ha afirmat Guasch, remarcant que aquest no és només un moviment negatiu.

En aquest sentit es volen reunir amb la delegada de la Generalitat, Teresa Pallarès, «per mirar si poden obtenir més dades sobre el projecte», ha dit.

Guasch també ha anunciat que «tornarem a assistir als plens, i si la gent ens demana tallar carreretes, les tallarem», i ha criticat l'actitud dels partits de l'equip de govern en el darrer plenari, afirmant que «la gent estava farta perquè només ens contestaven amb evasives». El portaveu de la plataforma no ha estalviat les crítiques a l'alcalde, Pau Ricomà, afirmant que «si hagués estat més hàbil, ens hagués convocat a una reunió després del ple», amb l'objectiu de desactivar la tensió.

Guasch s'ha volgut desvincular de les afirmacions d'extrema dreta que es van sentir, de part del públic, quan es debatia la moció de la CUP sobre els fets de Melilla, indicant que «es tracta de qüestions diferents, que no tenen relació». I precisa, a més, que «només hi va haver algunes murmuracions fora de la sala de sessions. No sé qui les va fer. Nosaltres, que érem a dins, ens vam mantenir en silenci fins al final». Sigui com sigui, el conflicte seguirà endavant, segons el que afirma, «i com vagi depèn dels veïns».

Nuclis

La Plataforma Pro-Llevant ha substituït en el seu paper, en les darreres setmanes, l'Associació de Veïns de Boscos de Tarragona, que estava al capdavant de la protesta des de bon començament. Un cop aquesta entitat va fer la seva consulta sobre l'alberg, dins dels límits del seu territori, on el «no» també va guanyar per gran majoria, el sector de veïns contraris a l'alberg van veure la necessitat d'agrupar-se de manera que poguessin arribar a tots els nuclis de Llevant, ja que les associacions de veïns, encapçalades per la de Cala Romana, no veien la necessitat d'unir-se a la mobilització i convocar elles ple seu compte actes de protesta. La Federació d'Associacions de Veïns de Llevant va acceptar la proposta de la Generalitat.