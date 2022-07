La «família» de l'ExpOtaku torna a reunir-se ja sense les restriccions

L'any 2021 es va haver de celebrar una versió reduïda de la fira de cultura japonesa arran de la situació sanitària del país

Actualitzada 24/07/2022 a les 20:42

«Jo vaig començar mirant Detectiu Conan i Pichi Pichi Pitch, però em costava acceptar que m'agradessin aquestes sèries perquè al meu entorn sempre hi havia molt de rebuig». No va ser fins que la Núria va conèixer la Maite i la Crina que va poder assumir amb naturalitat la seva veritable passió i, enguany, va decidir anar amb les seves amigues, disfressades de maids, a la dotzena edició de l'ExpOtaku, la fira d'anime i cultura japonesa que va reunir aquest cap de setmana milers de persones al Palau Firal i de Congressos. Una edició que, a més a més, va suposar el retorn a la normalitat, després de cancel·lar-se el 2020 i celebrar-se en versió reduïda el 2021.

Les tres joves asseguren que ja no les afecten comentaris despectius arran dels seus gustos com «ets rara», «ets friki» o «no et dutxes». «Si t'ajuntes amb gent que t'entén, al final, tot això t'és igual», assenyala Núria. «Ara ens riem de tot això», afirma Maite. La cosplayer Artemis Mercader, vestida com Arataki Itto, un dels personatges del videojoc Genshin Impact, també ha tingut males experiències per les seves aficions. «Si no tens amics otakus, no et solen tractar bé», explica. És per això que la convenció s'ha convertit, amb el pas dels anys, en un punt de reunió pels aficionats d'arreu del Camp de Tarragona. «Et sents part d'una família», declara Mercader.

Concursos de karaoke, tornejos de videojocs, tallers diversos, una zona de ball i, fins i tot, l'espectacle de El Bleda y Vulvarde, que compten amb 223.000 seguidors a YouTube. Moltes eren les opcions que tenien els visitants de l'ExpOtaku per entretenir-se i passar una bona estona. Els ulls dels més menuts, però, aquest diumenge anaven en una mateixa direcció: havien trobat Katsuki Bakugo, un dels personatges principals de My Hero Academia, caminant tranquil·lament entre els estands del Palau Firal. Álex Fernández no s'ho podia creure. Devot d'aquesta sèrie, no va dubtar ni un segon en apropar-se a Bakugo i demanar-li una fotografia.

Sota la perruca engominada i els guantellets en forma de granada s'amagava Eugenia, una noia «una mica tímida» i a qui no li agrada «l'atenció», que tornava a l'ExpOtaku per primer cop des del 2015. «Havia deixat de venir perquè només hi havia quatre tendes i els productes semblaven còpies». S'havia aficionat al món de l'anime gràcies a TV3. Va ser amor a primera vista. Per les xarxes socials, va veure que, enguany, a Tarragona hi havia paradetes d'artistes «de veritat» i productes amb etiqueta. Per això, va decidir donar-li una segona oportunitat a la fira, i ho va fer disfressada amb el seu primer «cosplay ben fet». I això que el va fer, en la seva majoria, amb productes reciclats o que ja tenia per casa: només va haver de gastar diners en la perruca, cartró i cinta adhesiva.

«A mi m'agrada fer la disfressa. M'interessa la part de l'armament i tot això. Si pogués, m'agradaria tenir una persona que es disfressés per mi i jo li fes el vestit. No he trobat ningú, així que, de moment, m'ho poso jo perquè m'agrada que la gent vegi de què soc capaç», conclou.

La multitud present no estava formada únicament per tarragonins, sinó que hi havia visitants d'arreu del món. És el cas de Blago i Kalina Ugrinov, dos joves dels Estats Units. En Blago va traslladar-se a València fa vuit mesos i la seva germana l'havia vingut a visitar. Amants de l'anime, reconeixen que a la seva Indiana natal «no hi ha gaire cosa», motiu pel qual, quan van descobrir que a Europa hi havia convencions d'aquesta mena, van decidir aprofitar el viatge. «Això és increïble. És molt divertit. M'està encantant», relata en Blago. Ells també anaven disfressats. Eren Luffy i Perona, de One Piece.