La Catedral, explicada per qui en té cura

El temple tarragoní posa en marxa visites 'immersives' de la mà de responsables del Capítol

Actualitzada 24/07/2022 a les 21:11

La Catedral de Tarragona és un dels grans atractius turístics de la ciutat, per on cada any passen milers de visitants. Les opcions per conèixer el recinte són diverses, des de la visita per lliure, la visita audioguiada o videoguiada, o l'acompanyament d'un guia oficial local.

A partir de la setmana que ve es posa en marxa una nova iniciativa, les visites guiades pels responsables del Capítol i el seu Patrimoni: el Dean president de la Catedral, Mn. Antoni Pérez de Mendiguren, i el responsable del patrimoni artístic i documental, el Dr. Mn Antonio Martínez Subías.

Aquesta iniciativa, que arriba l'any de la commemoració dels 700 anys de l'arribada de la relíquia del braç de Santa Tecla a Tarragona, busca donar a conèixer als visitants no sols la riquesa patrimonial (història, art, cultura, arquitectura…), sinó també la riquesa espiritual de la Catedral.

D'aquesta manera, els visitants podran conèixer les funcions del Capítol i el seu treball en el manteniment, conservació i restauració del temple. Així, durant la visita el públic tindrà l'oportunitat de preguntar directament als responsables de la Catedral totes les curiositats sobre el Capítol i les institucions que tenen el seu origen a mitjan segle XI. Cal recordar que el Capítol és l'ens que s'encarrega de tenir cura i vetllar per la Catedral, i està format per canonges honoraris.

La Catedral de Tarragona, situada a la part més alta de la ciutat, està dedicada a Santa Tecla. La seva construcció es remunta a l'any 1171 sobre un lloc que ja van ocupar amb anterioritat un temple dedicat al culte imperial romà (el temple d'August) i una catedral visigòtica. Les visites turístiques transcorren per espais de gran rellevància històrica i artística, com el temple, el claustre, el campanar o el Museu Diocesà. «La Catedral és la casa de tots, i tots podem contribuir a divulgar el seu patrimoni i contribuir a la seva conservació», asseguren des del Capítol. Amb aquesta voluntat, l'any 2021 es va posar en marxa un nou model de gestió cultural i turístic que, des de llavors, ja ha portat més d'un milió de visitants fins al temple tarragoní.

Les visites guiades pels responsables del Capítol s'oferiran tots els dimarts a les 18 h. i els dimecres a les 10 h., des del 26 de juliol fins al 31 d'agost, i els dijous i dissabtes a les 12 h. des del 26 de juliol i durant tota la primera quinzena d'agost.

Per reservar les noves visites s'ha habilitat el correu de la catedral (info@catedraldetarragona.com) i un telèfon de reserves (977 226 935). La visita guiada s'oferirà a un preu de 3 euros als visitants que ja tinguin l'entrada per a la Catedral. L'import anirà destinat íntegrament a les obres de restauració de les teulades de la capella del Corpus Christi i de la Sagristia Major de la Catedral de Tarragona. Per a més informació es pot consultar la pàgina web de la catedral (https://www.catedraldetarragona.com).