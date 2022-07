Els veïns de la Part Alta demanen patrulles per controlar la circulació

Les associacions recriminen que el flux de vehicles encara és excessiu malgrat les restriccions

Actualitzada 24/07/2022 a les 20:52

Ja fa temps que no tots els vehicles tenen permès accedir al nucli antic de Tarragona, però el trànsit encara és massiu a la Part Alta. «Els turistes, quan estan mirant o fent fotos, s'han d'apartar perquè passen un munt de cotxes. Aparquen on volen, no hi ha control de res i les furgonetes incompleixen els horaris de càrrega i descàrrega», recrimina Manel Rovira, president de l'associació de veïns Part Alta, que remarca que aquest juliol s'ha notat especialment que la circulació a la zona és excessiva. «L'altre dia van posar una grua a Ca l'Agapito i es va formar un embolic», afegeix. Jordi Ferré, de l'AVV Catedral, explica que l'àrea és «un laberint» per la gent que no coneix els carrers, cosa que ajuda a fer que es generin embussos. La solució? Tots dos, juntament amb Quim Castellví, representant de l'associació Ara Part Alta, coincideixen en el veredicte: es necessiten més controls d'accés.

«Antigament, sempre havia estat implementada la policia de barri, de la Guàrdia Urbana. Començaven el torn a les 7.30 hores del matí i, fins a l'hora de plegar, estaven caminant per la Part Alta. Si entrava un cotxe desconegut, el paraven», comenta Castellví. Fa un lustre, però, aquest servei permanent va desaparèixer. «L'hem demanat 50.000 cops i encara no hi és. Una cosa que funciona, no s'ha de tocar», critica. Per a Castellví, els veïns de la Part Alta estan «deixats de la mà de Déu», ja que el consistori, en la seva opinió, mai no els té en compte a l'hora de prendre mesures. Alhora, afegeix que s'hauria de parlar amb el Col·legi Lestonnac per decidir a partir de quina edat ja no és necessari que els estudiants vagin acompanyats a la porta de l'escola. Els majors d'aquesta xifra establerta, haurien de baixar del cotxe a la piscina Tàrraco i pujar a peu fins a les aules. «S'ha de fomentar caminar; s'està perdent aquesta cultura», puntualitza.

Més mesures

Ferré i Rovira proposen altres alternatives. Per a Ferré, el problema principal és que la baixada de Misericòrdia és «una autopista» pel volum de trànsit que hi circula, incloent-hi vehicles de gran tonatge. «Sempre hem reivindicat col·locar un piló hidràulic al portal de Sant Antoni», afirma.

Per la seva banda, Rovira considera que l'Ajuntament va desaprofitar una oportunitat d'or amb la instal·lació de la grua de Ca l'Agapito per provar una mesura que, segons ell, seria la més efectiva. «Al nucli antic, s'ha de tancar la circulació», conclou.