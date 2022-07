El Gremi de la Construcció participarà en una sessió sobre carreteres més segures i sostenibles

L'acte se celebrarà el 26 de juliol al Seminari de Tarragona

El Gremi de la Construcció del Tarragonès participarà en la sessió tècnica Tendències de nous materials innovadors per a les infraestructures que se celebrarà el 26 de juliol al Seminari de Tarragona. La sessió l'organitza la Diputació de Tarragona i està adreçada a empreses dels sectors de la construcció i manteniment d'infraestructures que vulguin conèixer les innovacions més recents que s'estan desenvolupant en aquest àmbit.El Gremi de la Construcció del Tarragonès sempre ha estat preocupat per les polítiques de Responsabilitat Social Corporativa que ajuden a les empreses del sector a compensar l'impacte mediambiental i procurar el creixement sostenible dels seus negocis per augmentar així la confiança i la transparència amb tots els grups. El president del Gremi, Joan Romeu, explica que «per aquest motiu hem volgut col·laborar en aquesta sessió que vol fer aportacions sobre nous materials més innovadors i més sostenibles, en definitiva per contribuir a la implementació de polítiques socials, sostenibles i de bon govern».