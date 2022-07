El concurs per urbanitzar López Peláez a Tarragona queda desert

Les actuacions havien de començar a la tardor

Actualitzada 25/07/2022 a les 22:03

El procediment de licitació per contractar les obres compreses en el projecte d'urbanització dels carrers López Peláez i Josepa Massanés ha quedat desert, segons es va conèixer aquest dilluns. Les obres, finançades pels fons Next Generation de la Unió Europea, en el marc del pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, gestionat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, consistien a convertir les dues vies en espais prioritaris per a vianants.



Aquestes actuacions, que estaven previstes que comencessin a la tardor i que comptaven amb un pressupost de licitació de 419.295,75 euros (IVA inclòs), s'emmarquen en la filosofia de l'Ajuntament de remodelar la ciutat amb l'objectiu de donar prioritat a les persones per sobre dels vehicles a partir de la creació d'espais de trobada. L'actuació contempla tot el carrer Josepa Massanés, inclòs el triangle de parcel·la de la finca que limita amb l'Escola Saavedra, mentre que el carrer López Peláez es tenia en compte des d'uns metres més amunt de l'encreuament amb l'avinguda Reina Maria Cristina fins a arribar a la cruïlla amb Josepa Massanés.