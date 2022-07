Els agents van posar vuit multes durant el passat cap de setmana

Actualitzada 25/07/2022 a les 14:09

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha realitzat aquest cap de setmana un dispositiu a l'entorn del bosc de la Marquesa amb l'objectiu d'evitar i sancionar estacionaments de vehicles als accessos de les cales, acampades, festes, focs i comportaments incívics.Amb tot, durant el servei extraordinari de la unitat de vigilància de platges es van interposar vuit denúncies per posar hamaques en arbres, una per l'habilitació d'una tenda d'acampada, una per fer foc i una de trànsit.