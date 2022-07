Els Mossos d'Esquadra obren una investigació per detenir l'agressor i aclarir totes les circumstàncies del cas

Actualitzada 24/07/2022 a les 20:29

Un jove va resultar ferit amb diverses incisions d'arma blanca a l'estació d'autobusos de la plaça Imperial Tàrraco, mentre el seu agressor va fugir tot seguit del lloc dels fets. El cas va passar dissabte cap a les 10 h. de la nit, i els testimonis, els usuaris que esperaven els autobusos, van avisar ràpidament els Mossos d'Esquadra.

Els mossos es van fer càrrec immediatament de la situació prestant assistència al ferit i traslladant-lo amb ambulància a l'hospital, on la seva situació és estable i no es tem per la seva vida. Al mateix temps, van obrir una investigació per determinar les circumstàncies dels fets. Cal ara saber si a l'agressió li va precedir una baralla, o bé si l'atac es va produir sobtadament. Per aclarir tot plegat caldrà primer localitzar i detenir el presumpte autor de les ferides, a qui la policia autonòmica està buscant des de dissabte a la nit. Els mossos esperen també que la víctima millori de les seves ferides per poder parlar amb ell.