Una dona dona a llum en un creuer i és evacuada amb el seu fill a l'Hospital Joan XXIII

La passatgera i el nounat es troben en bon estat

Actualitzada 24/07/2022 a les 14:04

Salvament Marítim, junt amb el SEM, van evacuar ahir a la tarda una dona que va parir enmig d'un creuer que es trobava a 45 milles nàutiques de la costa de Tarragona. La passatgera i el nounat estan ingressats a l'Hospital Joan XXIII i es troben en bon estat.El buc de passatge Regina Báltica va solicitar ahir l'evacuació urgent d'una passatgera per part. L'avís va arribar a les 17.50 hores a la central de Salvament Marítim, que va contactar immediatament amb la seu de Tarragona.Tot i que la intenció era que la dona donés a llum un cop evacuada, va acabar parint en el mateix creuer. El centre de Salvament Martítim de Tarragona va mobilitzar l'helicòpter Helimer 204 per a evacuar a la mare i el nounat a l'aeroport de Reus, on ja esperava una ambulància i un equip de pediatres del SEM. Els dos van ser traslladats a l'Hospital Joan XXIII en bon estat.