Ferit per arma blanca un jove a l'estació de busos de Tarragona

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per localitzar l'autor dels fets

Actualitzada 24/07/2022 a les 14:30

Un jove va ser ferit per arma blanca ahir a la nit a l'estació d'autobusos de Tarragona, per motius que encara es desconeixen. Els Mossos es van desplaçar al lloc juntament amb una ambulància que va donar assistència mèdica al ferit. Posteriorment, el va traslladar a l'hospital, on se li estan prestant cures mèdiques i està en observació.Segons informen alguns testimonis, l'agressor va apunyalar la víctima fins a set vegades. Tot i això, no es tem per la vida del jove. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per localitzar l'autor dels fets, que va fugir del lloc.