Els veïns de Llevant voten 'no' en la consulta sobre l'alberg juvenil

La majoria dels participants de la votació prefereixen que l'antiga Ciutat de Repòs i de Vacances es converteixi en un centre de salut

Actualitzada 24/07/2022 a les 11:58

La plataforma Pro Llevant va organitzar ahir a Cala Romana una consulta sobre el projecte d'alberg juvenil en què es vol convertir per part de la Generalitat de Catalunya, l'antiga Ciutat de Repòs i de Vacances. En total, 283 veïnes i veïns de Llevant van participar en una votació molt decantada. El 'no' va obtenir la majoria amb 275 vots, mentre que hi va haver 4 'sí' i un 4 nuls.Aquests resultats constaten una realitat que ja es va viure al plenari del passat divendres, on més d'una cinquantena de veïns van fer acte de presència amb pancartes que expressaven la seva oposició frontal a l'alberg juvenil.Per una altra banda, també es va donar l'opció a les persones que van participar a la consulta de respondre en què els hi agradaria que es convertís l'antiga Ciutat de Repòs i de Vacances. L'opció més votada va ser la de centres de salut amb un 59,4%, seguida dels equipaments esportius amb el 24,8% i centres educatius amb un 7,9%.