Salou recupera el Gastro Wine & Music

Unes 350 entrades es posen a la venda a través de l'AEH - Associació Empresaris Hostaleria Salou i als 13 restaurants participants

Actualitzada 23/07/2022 a les 20:10

L'Associació d'Empresaris d'Hostaleria (AEH) de Salou i l'Ajuntament de Salou, amb la col·laboració de Makro i Royal Bliss, han presentat, avui, en roda de premsa la nova edició del Gastro Wine & Music; l'esdeveniment gastronòmic més destacat de la temporada, que tindrà lloc el diumenge, 25 de setembre, a partir de les 19 h a Torre Vella de Salou, després de dos anys sense poder celebrar-se.

L'alcalde de Salou, Pere Granados, sosté que el Gastro Wine & Music «és una fusió molt ben trobada i inspiradora; una autèntica experiència sensorial per compartir en família, en parella o amb amistats, que estem contents de poder tornar a tenir a la Torre Vella, de la mà de l'AEH Salou, entitat que, amb el seu treball sostingut ha aconseguit que la gastronomia de Salou sigui un referent, tant a la Costa Daurada com a Catalunya i, també, internacionalment; sent el tercer atractiu i preferència dels nostres visitants i turistes a la destinació», ha remarcat.

El president de l'AEH Salou, Pep Moreno, ha manifestat que «des de l'AEH Salou sempre hem treballat per remarcar que Salou no és només sol i platja; els professionals de referència del sector ens miren i això vol dir que ho estem fent bé».



El Gastro Wine & Music és una experiència gastronòmica i sensorial prèmium que vol posar en valor la qualitat gastronòmica de la població i tancar una temporada turística marcada per la plena ocupació. Compta amb la participació, en aquesta edició, de 13 restaurants participants i 5 col·laboradors, que oferiran 6 degustacions, 20 showcookings i dues postres de màxima qualitat a tots els assistents; maridats amb el vi i el cava de 20 cellers, de primer nivell.L'esdeveniment gastronòmic també comptarà amb un show acrobàtic de cocteleria, a càrrec de Coca-Cola amb Royal Bliss; música en directe, com a acompanyament de la vetllada; un espectacle de màgia i l'actuació del DJ de la Discoteca FlashBack Salou, Carlos Willengton.