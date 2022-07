La platja Llarga acull la segona edició d'Onades inclusives

Aquesta jornada de pàdel surf inclusiu també es repetirà el pròxim 17 de setembre, en el marc de les festes de Santa Tecla

Actualitzada 23/07/2022 a les 13:09

La platja Llarga de Tarragona ha acollit aquest matí la segona edició d', les jornades de pàdel surf inclusiu organitzades per l'àrea d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona i l'entitat Si jo puc, tu també #epilep, associació tarragonina que té per objectiu visibilitzar i naturalitzar l'epilèpsia. Enguany, com a novetat, se celebrarà una altra jornada a les instal·lacions del Club de Vela Platja Llarga el pròxim 17 de setembre, en el marc de les festes de Santa Tecla.L'activitat ha comptat amb l'assistència de l'alcalde de Tarragona Pau Ricomà, que ha explicat que «des de l'Ajuntament estem encantats amb la iniciativa, i sabem que l'associació Si jo puc, tu també #epilep està molt compromesa amb la Tarragona Inclusiva, la Tarragona que volem. Avui es tracta d'una activitat esportiva, però calen activitats com aquesta en tots els àmbits: cultural, de contacte amb la natura...».La consellera d'Esports, María José López, ha destacat que «és un dia important, un dia d'esport, d'inclusió i de moltes emocions. Un dia on l'esport està a l'abast de tothom». Per la seva banda, David Sanahuja, president de l'associació Si jo puc, tu també #epilep ha explicat que «no és tracta d'una proposta adaptada. Es tracta d'una activitat inclusiva, en la qual hi pot participar tothom i així contribuir a fer la societat inclusiva».L'activitat ha anat a càrrec de SUPerando i ha comptat amb el suport de Creu Roja Tarragona i el Club de Vela de la platja Llarga, que ha aportat les instal·lacions i més voluntaris. La jornada ha sigut oberta a totes les entitats del món de la diversitat funcional a Tarragona de manera que hi han pogut participar les entitats Aspercam, Club Esportiu Solc, Fundació Estela, Niemann Pick i Voluntaris llegat 2018.