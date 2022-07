ERC proposa que els residents d'Altafulla gaudeixin de la bonificació d'un 50% als espais esportius

El grup republicà ha presentat una al·legació a l'ordenança fiscal 21, que regula la taxa per la realització d'activitats en centres esportius

Actualitzada 23/07/2022 a les 10:45

Davant de la modificació de l'ordenança fiscal 21, que regula els preus de la piscina i el gimnàs municipal, l'EINA-ERC ha realitzat una al·legació amb la voluntat de què els ciutadans empadronats, els qui viuen i/o treballen a Altafulla puguin ser bonificats en l'ús de les instal·lacions de les quals l'Ajuntament n'és titular.

El fins al maig regidor d'esports, Àlex Cañas Torres, assenyala que «aquesta acció és la continuació del que ja portàvem treballant des del Govern municipal: beneficiar als residents, però també aquells qui realitzen l'exercici laboral a una empresa d'Altafulla». En aquest sentit, Cañas també apunta que la proposta «es fa per garantir la millor qualitat en el servei possible, ja que la capacitat de les instal·lacions és limitada».

La bonificació per la qual s'aposta és del 50% de la tarifa aprovada pels membres del consistori. L'ajut, que s'espera que entri en vigor el més aviat possible i sigui aplicable a aquesta temporada d'estiu a les piscines municipals, podrà ser demanat per empadronats, residents (que hauran de presentar IBI i llibre de família) i treballadors d'Altafulla amb la pertinent justificació del contracte laboral.