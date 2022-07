Dos joves ferits per arma blanca en un intent d'atracament a Salou

Els Mossos d'Esquadra han aconseguit detenir els dos agressors aquest matí

Dos joves han sigut assaltats aquest matí, al voltant de les 7 del matí, a l'Avinguda Carles Buïgas de Salou. Els dos agressors han agredit a les víctimes amb una navalla, després que aquestes es resistissin a l'intent de robatori.Una patrulla dels Mossos d'Esquadra i una dotació del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat fins al lloc per atendre les víctimes, després de ser avisats per un testimoni que va observar els fets. Un dels joves té tres ferides per arma blanca i l'altre una, per la qual cosa han estat traslladats a l'Hospital Joan XXIII en estat lleu, segons informa ElCaso.Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí als dos agressors de vint anys, que han escapat després de l'agressió. Ara es troben a l'espera de passar a disposició judicial, per un delicte d'intent de robatori amb violència i amenaces.