Apareixen pintades vandàliques i grafitis en diferents espais del Serrallo

L'Assocació de Veïns del Serrallo ha denunciat que han embrutat diferents murals i també portals d'alguns negocis del barri

Actualitzada 23/07/2022 a les 17:55

Durant els darrers dies han aparegut divereses pintades vandàliques i grafitis en diferents espais del Serrallo. Així ho ha denunciat l'Associació de Veïns del Serrallo al seu compte de Twitter, exposant els diferents punts del barri afectats.Moltes es van produir durant el cap de setmana de setmana de la Verge del Carme. Un dels espais embrutats és el mural solidari del Serrallo que van dibuixar les àvies i el jovent del barri mariner. «És un mural que ha servit com a imatge per retre tribut a les nostres Golden Girls i figura en la samarreta de les festes», expliquen des de l'associació de veïns.Des de fa temps, les veïnes i veïns del Serrallo estan intentant recuperar espais degradats amb diferents murals i representacions de persones o activitats lligats al mar. I molts d'aquests han sigut solapats pels grafitis. Per una altra banda, l'autor també ha fet pintades als portals i parets d'alguns negocis del barri.L'Associació de Veïns del Serrallo demana «una mica de respecte per un barri, pel que hem decidit treballar entre tots per dignificar-lo».