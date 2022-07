Ricomà expulsa del saló de plens els veïns de Llevant per les constants protestes i insults

Una cinquantena de veïns havia assistit com a públic mostrant pancartes contra l'alberg previst a la Ciutat de Repòs i Vacances

Actualitzada 22/07/2022 a les 14:51

#PleTGN | Malgrat la presència de veïnes al ple era pel futur de la Ciutat Residencial, algunes s'han delatat escridessant a la @Inesicasole quan defensava la moció de condemna dels fets de Melilla i en defensa dels drets humans



Potser la qüestió, per alguns, és una altra pic.twitter.com/dnep8uu4GZ — CUP Tarragona (@CUPTarragona) July 22, 2022

La Guàrdia Urbana, per indicació de l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha desallotjat aquest matí als veïns dels barris de Llevant que eren dins el Saló de Sessions municipal.Més d'una cinquantena de veïns havien accedit com a públic al plenari, i d'altres s'havien quedat fora per manca d'espai, i amb pancartes expressaven la seva oposició frontal al projecte d'alberg juvenil en què es vol convertir per part de la Generalitat, l'antiga Ciutat de Repòs i de Vacances.Les pancartes, però, no han estat l'única forma de protesta i s'han pogut sentir crits i insults, Han estat evidents els crits de «traïdor!» adreçats a Ricomà. Però un dels punts culminants que han fet esclatar l'alcalde ha estat quan des de la CUP s'estava defensant una moció de protesta per les morts d'immigrants a la frontera espanyola a Melilla.Des del públic han començat a sentir-se crits i insults quan en llegir el text de la moció es feia referència a l'actuació de la policia espanyola o la del Marroc contra els immigrants.Ha estat quan l'alcalde ha decidit ordenar l'expulsió dels veïns de Llevant de la sala.