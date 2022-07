Mishima actuarà diumenge al Camp de Mart en el Festival d'Estiu

Música, dansa, tallers i espectacles es donaran cita aquest cap de setmana a la ciutat

Actualitzada 21/07/2022 a les 20:29

En el marc del Festival d'Estiu, avui a les 22 hores al Camp de Mart, la Banda Unió Musical de Tarragona i la Cobla Reus Jove presentaran un concert amb música de compositors catalans escrita per a ambdues formacions. A més, comptaran amb la col·laboració de l'Agrupació Sardanista Tarragona Dansa. El dissabte, el cicle Cultura en família farà quatre propostes per als més petits de casa. De les 11 h. a les 13 h., la plaça de Cuba de Sant Pere i Sant Pau es convertirà en el tablao d'un taller familiar d'iniciació al ball flamenc a càrrec de Flamenco Azabache, i al migdia, el Mag Manu farà un espectacle il·lusionant de màgia. Durant el mateix matí, la plaça de García Lorca de Torreforta acollirà un taller de circ amb la companyia Passabarret. A les 12 hores, a la mateixa plaça, el Capitán Maravilla ensenyarà el seu costat més valent amb el seu espectacle.

El diumenge 23, la banda de pop-rock Islandia Nunca Quema i el grup Mishima amb el seu darrer treball, L'aigua clara, actuaran a partir de les 22 hores a l'auditori del Camp de Mart. El grup d'indie pop català serà el cap de cartell de la programació cultural d'aquest cap de setmana a la ciutat, presentant-hi el seu desè treball discogràfic, un àlbum que no només insisteix en la seva aposta per la contundència sonora i la profunditat literària sinó que la sublima.

En el marc de la programació del Festival En Dansa i del Festival Sota La Palmera de l'Espai Jove La Palmera, avui a les 21 hores serà el torn de Lyricson, cantant i compositor internacional de reggae, conegut per les seves col·laboracions amb artistes com Manu Chao. L'acompanyarà a l'escenari Komando Sound de Tarragona que seran els encarregats de l'ambientació musical i acompanyament de la veu del cantant. El dissabte, a la mateixa hora, la cantautora i violinista, Maria Fort, oferirà una selecció dels seus temes que s'enfoquen en el gènere pop, però engloba influències de molts artistes que són de referència per a la tarragonina. A les 22 hores, Maria Jacobs presentarà el seu darrer treball Et porto escrit, amb cançons funk, balades i rock electrònic, s'estrenarà al festival de la conselleria de Joventut. I, una setmana més, continuen les activitats del TastArt. Una d'elles serà l'actuació del pallasso Betu que actuarà aquest divendres, a la plaça del Tarragonès de Torreforta, de 20 h. a 21 h., fusionant acrobàcies aèries, equilibris, tango i jazz. Tota la programació es pot consultar al web www.tarragona.cat.