La Fundació 'la Caixa' col·labora amb el Telèfon de l'Amistat

L'Associació d'Amics de Loreto i els Pares Rogacionistes rep una aportació de 2.000 euros

Actualitzada 22/07/2022 a les 12:14

La Fundació 'la Caixa' col·labora un any més amb el Telèfon de l'Amistat de l'Associació d'Amics de Loreto i els Pares Rogacionistes. El projecte té com a objectiu atendre als qui truquen per ser escoltats i ajudats i millorar la situació de totes aquestes persones necessitades de Tarragona que acudeixen a les dependències dels Pares Rogacionistes del Santuari de Loreto de Tarragona.Gràcies a la col·laboració des de fa més de quaranta anys de CaixaBank i la Fundació 'la Caixa', l'entitat tarragonina ha pogut atendre i mantenir aquest servei durant les vint-i-quatre hores del dia i tots els dies durant tot aquest temps.A la signatura del conveni hi han assistit per part de CaixaBank Ana Buqueras, Directora de Banca d'Institucions a Tarragona, i per part dels Padres Rogacionistas Amigos del Loreto, el Padre Mario Buonanno, responsable del Telèfon de l'Amistat representant dels Pares Rogacionistes i de l'Associació d'Amics de Loreto. Buonanno ha destacat la utilitat d'aquest servei en una societat on moltes persones sofreixen soledat.