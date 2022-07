La calor agreuja la «dramàtica» situació dels marxants de Tarragona

Molts venedors comencen a recollir la seva parada abans d'hora, quan els mercats ambulants es buiden de visitants

Actualitzada 22/07/2022 a les 06:35

Aquest estiu està sent un dels més durs pels marxants de Tarragona, una comunitat que ja es va sentir maltractada durant la pandèmia i que, ara, s'ha d'enfrontar a una de les pitjors onades de calor dels últims temps. «La situació és caòtica amb aquesta temperatura tan extrema. És molt difícil estar a la intempèrie», declara el paradista Josué Camacho. El problema no resideix només en el sofriment dels venedors durant la seva jornada laboral, sinó que també inclou el descens de l'afluència de clients que estan patint durant les últimes setmanes. Això està provocant que alguns dels marxants decideixin marxar a casa abans d'hora.

«És el primer cop en tot el que porto treballant que plego tan aviat. Abans, fins a les 15 hores o així, no començava a recollir. Ara, molts dies, me'n vaig a les 12 h. o a les 13 h.», explica el president de l'Associació de Marxants de Tarragona, Juan Benítez. «Això era una cosa impensable, que mai no m'hagués imaginat», reconeix Alfonso López, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona. La mateixa situació viu Carmelo Carmona, paradista, que afirma que aquest fet és conseqüència del tipus de turisme que aquest any visita la província, que «no gasta». Al migdia, els mercats comencen a buidar-se, just en el moment que els visitants busquen un lloc per menjar.

Josué Camacho considera que aquest any està sent «molt pitjor» que els darrers, tenint en compte tant les vendes com la calor. Benítez i López quantifiquen aquesta davallada de clients: l'afluència al mercat ambulant de la plaça Corsini ha baixat un 40%, mentre que a Bonavista el descens és d'un 50%. No obstant això, no tots els paradistes han viscut el mateix.

Antonia Asensio fa 43 anys que és marxant. Reconeix que les vendes estan «fatal» des de l'esclat de la pandèmia, però afegeix que la situació ja fa molts anys que és «dramàtica». «No hi ha qui ho aguanti», lamenta. Carmona també considera que el 2022 no està sent un any especialment dolent perquè la tendència va a la baixa des de fa una dècada –de fet, explica que el 2021 va ser pitjor per ell–. «La societat i els mercats ambulants han canviat molt», assegura.

Per a Asensio, les causes del descens de clients recauen en la instauració del comerç electrònic i al fet que, segons ella, altres paradistes venen productes de segona mà. «Aquí tot està ja utilitzat, fins i tot les calces. Al mercat, les coses haurien de ser noves i portar la seva etiqueta», critica. Per la seva banda, López detalla que la població s'ha acostumat a anar a grans superfícies o a comprar a través d'internet, quelcom que fa que el petit comerç «pateixi». «Sembla que venir al mercat sigui anar a un lloc de segona, quan no ho és», afegeix Camacho.

Malgrat les altes temperatures i el poc prestigi de què gaudeixen els mercats ambulants, en opinió dels marxants, hi ha clients fidels que no fallen a la seva cita, faci fred o calor. «S'hauria de donar un premi a totes les persones que venen, perquè també han de suportar aquestes temperatures», menciona Camacho. Asensio explica que, si no fos per la crisi conseqüència de la covid, la situació estaria molt millor. «Si hi hagués diners, ni que fes 50 graus, la gent estaria contenta i vindria a gastar. Si no hi ha diners, només hi ha pena», declara.

Amb tot, Camacho no és optimista amb el futur dels marxants a Tarragona. Reclama que haurien de rebre ajudes per part de l'administració pública, però assegura que es troben amb impostos molt alts per establir la paradeta, que han de pagar encara que plogui. «Crec que estan buscant que el mercat ambulant desaparegui», conclou.