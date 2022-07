Ja està en marxa la zona de jocs davant el Mercat de Torreforta

Va ser una proposta dels Venedors dins els pressupostos participatius que ha assumit l'Empresa Municipal de Mercats

Actualitzada 22/07/2022 a les 20:22

Aquest divendres s'ha inaugurat a la plaça que hi ha davant del Mercat Municipal de Torreforta una zona de jocs infantils, projecte presentat per l'Associació de Venedors del Mercat de Torreforta i que forma part de les 18 propostes ciutadanes guanyadores dels pressupostos participatius 2021 promoguts per la Conselleria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Tarragona.Durant la inauguració de la zona de jocs, la consellera de Participació, Paula Varas, ha volgut destacar que «els pressupostos participatius s'estan materialitzant, tal i com va demanar la ciutadania que va participar-hi». «És un compromís d'aquest govern que els 18 projectes guanyadors finalment es facin realitat perquè la participació ciutadana sigui de veritat real i efectiva», ha conclòs Varas, abans de passar la paraula a Dídac Nadal, president de l'Empresa de Mercats, que ha coordinat l'execució del projecte.Nadal ha expressat que «el Mercat de Torreforta té avui un nou motiu de celebració. Recordeu que aquest any hem celebrat el 40è aniversari d'aquest equipament que va canviar la vida al barri. Amb accions com la d'avui, seguim fent passes per consolidar-lo com a eix de la vida comercial, social i cultural de Torreforta. Avui estrenem aquests jocs infantils i un equip de so que reforcen el vessant més familiar i lúdic del Mercat de Torreforta». En el mateix sentit s'ha expressat la vicepresidenta de l'Associació de Venedors del Mercat de Torreforta, Lidia Martínez: «creiem que és una bona iniciativa per acostar el Mercat a les famílies i als infants».La inauguració s'ha arrodonit amb una plantada col·laborativa impulsada per la Conselleria de Parcs i Jardins. La consellera encarregada d'aquesta àrea municipal, Elvira Vidal, ha destacat que «fer una ciutat més amable, humana i verda forma part de la política municipal però també és cosa de tota la ciutadania, que pot contribuir-hi de forma activa». «Precisament el marc dels pressupostos participatius –ha continuat— és perfecte per expressar aquest compromís comú entre Ajuntament i ciutadania per fer de Tarragona, que és la Vila Florida més gran de Catalunya, la ciutat més bonica del món».L'horari per poder gaudir d'aquest servei gratuït és l'horari d'apertura de l'equipament municipal: de dilluns a dissabte de 8:30 a 14:00 i divendres tarda de 17:00 a 20:00h.El pressupost total de l'actuació és 13.330,43 €.