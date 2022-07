Els fars, entre el passat i el futur

Quatre estudiants de Periodisme de la URV han fet un documental on analitzen passat, present i futur dels fars de la costa tarragonina

Actualitzada 21/07/2022 a les 21:01

Clara Marquiegui Fernández-Montes, Joel Medina Romero, Sandra Pérez Aba i Raúl Rodríguez García havien de triar el tema per al seu Treball de Fi de Grau dels estudis de Periodisme. Els joves estudiants de la URV només tenien clar que volien fer una peça documental que tingués algun lligam amb el territori. «Vam fer una pluja d'idees i en van sortir algunes d'interessants, com el vessant social de la petroquímica, però vam veure que la majoria ja havien estat tractades», explica la Clara. Fins que, de manera gairebé casual, van trobar un tema que els va agradar a tots quatre: «Vam escriure Tarragona al cercador d'imatges de Google i entre les fotografies va aparéixer el Far de la Banya. I de seguida ens van començar a sorgir preguntes: Encara hi ha faroners?, Quants fars tenim?, Quin és el seu futur?».

Així és com els llavors estudiants, tots ells de Reus i Tarragona, van tirar endavant un documental que han acabat titulant Llars de llum, dedicat als fars de les costes tarragonines.

En aquest treball, els quatre periodistes fan un recorregut pels fars de la demarcació que es troben sota la responsabilitat del Port de Tarragona, des del Far de l'Illa de Buda fins al de Torredembarra, passant pel del Cap de Tortosa, el Far de la Punta de la Senieta, el Far de la Punta de la Banya, el Far del Fangar, el Far del Moll d'Aragó i el Far de la Banya.

A més, el treball documental recull fins a catorze testimonis, entre els quals hi ha faroners, experts portuaris, responsables de turisme i historiadors. Entre altres, hi ha converses amb Guillermo Borés (un dels propietaris actuals de l'Illa de Buda), Carlos Moral (faroner), José María Moral (exfaroner), Josep Maria Cruset (president del Port de Tarragona) o Àngel Pascual (tècnic del Museu de la Mar de l'Ebre). L'objectiu de Llars de llum, expliquen els periodistes, és trobar resposta a les preguntes sobre un ofici que ha estat tan important com fàcilment oblidat: el trànsit de la mà humana cap a la tecnologització va ser un camí fàci i planer? Va haver-hi alternatives? Quin és el paper dels faroners actualment? Què passarà amb els fars en el futur?

La primera projecció del treball es farà divendres 29 de juliol al Teatret del Serrallo de Tarragona. El passi començarà a les 20 h. (obertura de portes 19.30 h.), i tindrà un aforament màxim de 140 persones.