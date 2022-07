El Seminari de Tarragona albergarà una residència per a gent gran

El Grup Mimara i l'Arquebisbat han signat un contracte de lloguer per als pròxims 30 anys

Actualitzada 22/07/2022 a les 11:15

El Grup Mimara ha acordat lloger per als proxims 30 anys els Seminari de Tarragona per instal·lar una residència per a gent gran. D'aquesta manera, el grup socionitari ampliarà la xarxa de centres a la província de Tarragona després d'acordar el lloguer amb l'Arquebisbat de Tarragona.El Seminari posa a disposició de Mimara 3.573 m2 que es convertiran en unes 80 places de residència per a gent gran. L'execució de l'obra es durà a terme en dues fases. El desenvolupament de la primera planta té prevista la seva obertura a finals de l'últim trimestre d'aquest any 2022, i pròximament s'iniciarà la segona fase del projecte d'ampliació que afectarà la segona planta del Seminari. Aquesta obra preveu una inversió de gairebé tres milions d'euros que, sumat a la necessitat dels equipaments, pujarà a un total de quatre milions.La Residència Mimara Tarragona Part Alta dotarà la ciutat d'un nou espai d'atenció necessari per a la gent gran i les seves famílies, responent així a una necessitat d'aquest tipus de serveis a aquesta zona. A més, l'obertura del centre comportarà la contractació de més de 40 professionals especialitzats en la cura de la gent gran.El Seminari de Tarragona és una obra amb un gran valor patrimonial per a Tarragona i que, a més, després de la seva remodelació, ha potenciat encara més les seves activitats de caràcter formatiu, culturals, empresarials i socials. Així mateix, és un espai reconegut per la UNESCO el 2000 com a Patrimoni de la Humanitat, i on es respira història viva de Tarragona, ja que es pot veure part de la muralla romana i hi ha la capella de Sant Pau, una construcció romànica del XIII.A la signatura de l'acord hi han participat Miguel Márquez, fundador de Grup Mimara, i Joan Planellas, Arquebisbe de Tarragona.«Som una empresa amb seu a Tarragona i ens emociona especialment l'obertura d'aquesta residència en un edifici tan emblemàtic i històric de la nostra ciutat de la mà de l'Arquebisbat. Estem il·lusionats per poder seguir brindant una cura i un servei personalitzat als usuaris i les seves famílies», ha afirmat Miguel Márquez, fundador de Mimara.El projecte Residència Mimara Part Alta reforça la consolidació i expansió del grup sociosanitari com un referent en el sector al nostre territori, i encara més a Tarragona, ja que es tracta del segon projecte que Mimara anuncia a la ciutat en menys de sis mesos. En total, sumant Mimara Tarragona Part Alta, ja compta amb la gestió de set residències a Tarragona, a més d'estar present a Sòria (Tardelcuende, Valdeavellano de Tera i Almazán), a Sevilla (Tomares), a Múrcia (Múrcia capital), a Astúries (Valdesoto), i amb la previsió d'obertures de noves residències.