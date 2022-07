El ple de Tarragona se suma a la petició del Col·legi de Metges d'un nou centre d'urgències a la ciutat

També s'ha formalitzat la renuncia de Carla Aguilar com a regidora

El ple de l'Ajuntament de Tarragona celebrat aquest divendres ha aprovat dues declaracions institucionals per potenciar l'atenció primària a la ciutat. La primera presentada pel Col·legi Oficial de Metges de Tarragona demana la posada en marxa d'un Centre d'urgències d'atenció primària -CUAP – a la ciutat de Tarragona. La segona, presentada pels grups de la CUP, ERC i Junts per Tarragona per sumar-se a la proposta a favor de l'assignació del 25% del pressupost autonòmic de Salut a l'atenció primària.La declaració presentada pel Col·legi Oficial de Metges de Tarragona té com a objectiu instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que posi en marxa d'un CUAP a la ciutat de Tarragona, ja que actualment a la ciutat l'atenció urgent recau sobre els hospitals de la ciutat, Santa Tecla i Joan XXII.Amb la creació d'un CUAP, es podria atendre de manera més ràpida i propera aquelles urgències relacionades amb patologies de menor complexitat.Per altra banda, la moció presentada pels grups de la CUP, ERC i Junts per Tarragona insta al Govern de la Generalitat de Catalunya i els diferents grups parlamentaris que en la negociació dels pressupostos del 2023 s'augmenti el pressupost destinat a l'atenció primària fins arribar al 25% del pressupost sanitari.La declaració busca l'enfortiment de l'atenció primària, fet essencial per garantir el dret a la salut i la resistència del sistema sanitari davant de les noves necessitats i amenaces.En el Consell Plenari d'aquest divendres també s'ha comunicat la ja anunciada renuncia de la consellera Carla Aguilar-Cunill, i s'ha acordat sol·licitar a la Junta Electoral Central que atribueixi l'escó vacant a la següent persona de la candidatura d'En Comú Podem Tarragona.