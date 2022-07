Dimecres surten a la venda les entrades pel XXVIII Concurs de Castells

Es podran adquirir quatre tiquets per persona que costaran entre 6 i 15 euros

Actualitzada 22/07/2022 a les 12:37

El proper dimecres 27 de juliol es posen a la venda les entrades del XXVIII Concurs de Castells a partir de les 10h, a través del portal web de venda d'entrades de l'Ajuntament . Les condicions de la compra són de quatre entrades per persona i el preu oscil·la entre els 6 i 15 euros.Els nens i nenes de fins a 3 anys podran accedir de forma gratuïta, però no tindran seient assignat. A més, la jornada de Torredembarra serà d'accés lliure i gratuït. L'empresa informàtica ha reforçat enguany la plataforma amb un sistema de banda ampla, per evitar que aquest es pengi, sobretot, els primers moments d'obertura de la venda d'entrades.Així mateix l'usuari també cal que estigui preparat al moment d'accedir a la plataforma, prèviament registrat i amb la documentació necessària per a la compra.